Questo horror potrebbe tornare in una versione remake e noi non vediamo l'ora

Nightdive Studios, noto per la pubblicazione di classici videogiochi rivisitati per console di ultima generazione, sta preparando una nuova sorpresa per gli appassionati del genere horror. Tra i loro successi recenti, ricordiamo le riedizioni di System Shock e Blade Runner, entrambi disponibili anche in versione fisica.

Secondo quanto riportato da PushSquare, il prossimo progetto del team sarebbe una versione aggiornata di The Thing, l'acclamato gioco ispirato all'omonimo film di John Carpenter. L'indizio è stato rivelato tramite un post sui social media di Nightdive Studios, che includeva un'immagine parzialmente mascherata della copertina di The Thing, con un invito ai follower a indovinare di quale gioco si trattasse in vista dell'imminente annuncio su IGN Live.

Per coloro che non abbiano mai provato l'originale del 2002, The Thing fu un titolo che si distinse allora per le sue ambiziose meccaniche di gioco. I giocatori dovevano guadagnarsi la fiducia dei compagni di squadra sulla base delle loro azioni, gestendo anche il loro stato emotivo per impedire che il terrore li sopraffacesse. Un gioco d'avanguardia per i suoi tempi, che oggi potrebbe brillare nuovamente grazie alle tecnologie moderne.

Si presume che il nuovo The Thing sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox e PC, mantenendo la tradizione di Nightdive di rilanciare giochi su molteplici piattaforme. Sarà intrigante osservare le modifiche e migliorie che verranno apportate al titolo, considerando che alcune delle idee originali non furono pienamente realizzate a causa delle limitazioni tecniche del tempo.