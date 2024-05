Lords of the Fallen e Sniper Ghost Warrior 2 arrivano su Xbox Game Pass

Xbox Game Pass si allargherà presto con ben due nuovi aggiunte di rilievo: Lords of the Fallen e Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Questa espansione del catalogo arriva grazie a un accordo fra il noto publisher CI Games e Microsoft, sancito lo scorso 3 maggio. Sebbene le date precise di rilascio non siano state ufficialmente annunciate, le voci suggeriscono un'alta probabilità che i titoli faranno la loro comparsa nell'ultima settimana di maggio.

La notizia, diffusa inizialmente come un rumor dal sito Exputer riguardante l'imminente arrivo di Lords of the Fallen su Game Pass, ha trovato conferma grazie alle informazioni reperibili su Bankier, un portale polacco di notizie finanziarie. L'accordo tra CI Games e Microsoft apre quindi le porte a tutti gli abbonati del servizio al fine di fruire senza costi aggiuntivi di questi due giochi che hanno saputo ritagliarsi una nicchia di appassionati e suscitare interesse per le loro dinamiche di gioco particolari.

Lords of the Fallen si colloca nel generoso filone dei souls-like, realizzato da Hexaworks. Con un'impostazione da action RPG, trasporta il giocatore in un'epica avventura tra il regno dei vivi e dei morti, con l'obbiettivo di scongiurare la rinascita di un dio demoniaco. Nonostante alcune imperfezioni tecniche al momento del lancio, il gioco ha beneficiato di un attento e costante supporto post-lancio, migliorando significativamente la sua offerta con aggiornamenti e contenuti inediti.

D'altra parte, Sniper Ghost Warriors Contracts 2, rappresenta l'ultima fatica di CI Games nell'ambito degli sparatutto tattici stealth. Il gioco immerge il giocatore nella pelle di Raven, un cecchino mercenario impegnato in una missione ad alto rischio in Medio Oriente, tra il confine del Librano e della Siria. La sua missione è neutralizzare una pericolosa organizzazione criminale, mostrando abilità di precisione e strategia.

Queste nuove aggiunte al catalogo Game Pass evidenziano l'impegno di Microsoft nel fornire un servizio sempre più ricco e variegato ai suoi abbonati. Non appena avremo la data ufficiale dei due giochi nell'abbonamento, non esiteremo a segnalarvelo.