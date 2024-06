Lords of the Fallen: il nuovo capitolo previsto per il 2026

CI Games, l'editore di Lords of the Fallen, ha annunciato il lancio di un sequel previsto per il 2026. La notizia emerge da una comunicazione a firma CI Games, riportata dal sito polacco Bankier, che svela anche un'importante novità distributiva: Epic Games avrà i diritti esclusivi per la distribuzione globale del gioco su PC.

Per quanto riguarda le altre piattaforme, tra cui PlayStation 5 e Xbox Series X|S, i diritti di pubblicazione e distribuzione globale rimarranno in mano a CI Games. Il gioco, infatti, è attualmente in sviluppo anche per queste console.

Il primo Lords of the Fallen è stato un gioco pieno di ambizioni tecniche sviluppato come un titolo 'Soulslike', senza però esimersi da problemi soprattutto al momento del lancio, sia su PC che su console. Dopo il lancio infelice, il gioco ha ricevuto numerosi aggiornamenti per migliorarne qualità e performance, compresi aggiornamenti che hanno introdotto sfide roguelite con modificatori.

L'esperienza maturata e la partnership con Epic potrebbero quindi garantire una pubblicazione più stabile del nuovo titolo, sfruttando al meglio le capacità dell'Unreal Engine 5, il motore grafico utilizzato per lo sviluppo del gioco. Attualmente, il sequel è conosciuto con il titolo provvisorio di 'Project 3' e si preannuncia come uno dei progetti più attesi di CI Games.

Nel frattempo, Lords of the Fallen è stato incluso nel catalogo di Xbox Game Pass il mese scorso, insieme a Hellblade 2, aumentando così la sua visibilità e accessibilità.