Rockstar Games, annunciato il suo launcher ufficiale

Rockstar Games ha deciso di lanciare il suo laucher di giochi per PC! Già disponibile al download da oggi con in regalo una copia di GTA San Andreas.

Negli ultimi anni sono state moltissime le aziende che si sono impegnate a creare i propri laucher di giochi per PC. Mentre Steam e Battle.net rimangono i laucher principali e più amati dal pubblico, si sta pian piano facendo spazio anche l’Epic Games Store. Dato la quantità minimale di laucher presenti attualmente online, anche Rockstar Games ha deciso di lanciare il suo launcher ufficiale, scaricabile a questo indirizzo.

Il laucher, come gli altri presenti sul web, consente di scaricare, organizzare e lanciare i videogiochi sotto etichetta Rockstar come Grand Theft Auto V, L.A. Noire: Complete Edition, Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas, Max Payne 3, e Bully. Al momento, il client è previsto solo per PC Windows e cosa non da poco, il suo download consente di ottenere GTA San Andreas gratis per PC, per un periodo di tempo limitato.

Insieme al laucher lanciato pochi minuti fa, sono state anche annunciate le caratteristiche che avrà il nuovo sistema Rockstar Games tra le quali ovviamente, la possibilità di giocare i titoli Rockstar acquistati, come GTA V, L.A. Noire, Bully e gli altri, utilizzare i salvataggi in cloud, acquistare edizioni in collezione e ottenere aggiornamenti automatici ai giochi nella libreria.

Insomma, niente di diverso dagli altri laucher presenti attualmente sul web. Cosa avrà spinto Rockstar Games a lanciarne uno di sua proprietà? Magari stanno per rilasciare la versione PC di Red Dead Redemption 2? Ancora in merito non si sa nulla e a questo punto, non ci resta che attendere.