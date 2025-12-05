La Grasshopper Manufacture si prepara a lanciare sul mercato un nuovo titolo d'azione che promette una dose massiccia di violenza. ROMEO IS A DEAD MAN arriverà su console e PC nel febbraio 2026, portando con sé una storia che intreccia viaggi spazio-temporali, vendetta personale e combattimenti sanguinari.

Al centro dell'esperienza videoludica troviamo Romeo Stargazer, un protagonista dalla storia travagliata che i giocatori controlleranno in un'avventura in terza persona suddivisa in capitoli. La narrazione promette colpi di scena imprevedibili e un ritmo che alterna missioni principali a contenuti secondari, permettendo a ciascun giocatore di modulare l'esperienza secondo le proprie preferenze.

Il sistema di combattimento rappresenta uno degli elementi più caratterizzanti del titolo, con Romeo che alterna l'uso di spade e armi da fuoco per aprirsi la strada tra orde di nemici. La vera particolarità risiede nella meccanica di assorbimento del sangue nemico, che alimenta l'attacco speciale chiamato Bloody Summer, capace di ribaltare le situazioni più disperate. Man mano che la trama procede, l'arsenale del protagonista potrà essere potenziato e modificato per affrontare avversari sempre più temibili.

Il sangue dei nemici diventa l'arma più potente di Romeo

La trama prende avvio da un evento catastrofico che frantuma letteralmente lo spazio-tempo. Romeo si ritrova in punto di morte, ma viene riportato in vita grazie a una tecnologia rivoluzionaria che gli offre una seconda possibilità. Questa rinascita coincide con il suo reclutamento nella Polizia Spazio-Temporale dell'FBI come agente speciale, con il compito di dare la caccia ai criminali che sfruttano il caos cosmico per i propri scopi.

La missione di Romeo però non si limita alla semplice caccia ai fuorilegge intergalattici. Il protagonista è anche alla disperata ricerca della sua ragazza scomparsa, Juliet, e ben presto scopre che la sua sparizione potrebbe essere collegata alla distruzione dello spazio-tempo. Indossando una maschera chiamata Deadgear, Romeo si avventura ai confini della realtà in cerca di risposte che potrebbero rivelarsi più sconvolgenti del previsto.

Grasshopper Manufacture ha scelto di autopubblicare questo progetto, che rappresenta un ritorno alle atmosfere ultra-violente tipiche dello studio giapponese. Il titolo sarà disponibile simultaneamente su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam e Microsoft Store l'11 febbraio 2026.