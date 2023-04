Per creare la giusta atmosfera quando guardate la TV o siete immersi nelle vostre sessioni di gioco, una buona illuminazione può davvero fare la differenza. Se state cercando questo, Govee offre diverse tipologie di lampade e luci smart per l’arredamento della casa e il gaming con sconti fino al 35%.

Fra le tante proposte trovate lampade da terra smart con combinazioni di colori personalizzabili, luci per schermi che riproducono i colori della TV sulla parete, pannelli luminosi modulari e tanto altro. Questi sistemi di illuminazione smart sono progettati per offrirvi elevati standard qualitativi e grande libertà di scelte cromatiche. Inoltre, dispongono di comandi vocali, per offrire maggiore comodità di controllo.

Se siete alla ricerca di pannelli luminosi modulari, segnaliamo i Govee Glide Hexa. Le piastrelle sono di grandi dimensioni ed è anche possibile impostare diversi gradienti di colore per ogni singolo elemento. Grazie all’app potrete creare design di luci personalizzabili ed effetti animati, e con la Music Mode le luci cambieranno a ritmo di musica! Li trovate in offerta su Govee a soli 149,99€ anziché 189,99€, con un risparmio di 40€.

Da menzionare certamente anche l’articolo con il miglior rapporto qualità-prezzo, ovvero il sistema di illuminazione da gaming Govee DreamView. Compatibile con Alexa e Google Assistant, permette di calibrare saturazione e luminosità grazie alla sua app.

Si installa sul retro del schermo con i pratici supporti ed è corredato da una videocamera per inquadrare l’area dello schermo. In questo modo, proietterete sulla parete schemi di colori che riflettono quelli visualizzati a schermo. Govee DreamView è in offerta a soli 64,99€ invece di 99,99€, con un risparmio del 35%.

Se siete alla ricerca dell’illuminazione da gaming perfetta, non potete lasciarvi sfuggire le offerte di Govee, grazie alle quali potrete risparmiare fino al 35%. Vi consigliamo però di fare in fretta, prima che l’offerta si esaurisca.

