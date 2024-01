Hellblade 2: le recensioni interne superano il 90 di media

Secondo un'indiscrezione riportata da NateTheHate, noto insider del settore, le recensioni interne di Senua's Saga: Hellblade 2, gioco sviluppato da Ninja Theory e atteso nel 2024 secondo i piani di Microsoft, superano il 90 di media.

La notizia è stata divulgata durante l'ultimo episodio del podcast DirectXbox di NateTheHate, che ha dichiarato di aver ottenuto questa informazione da una fonte interna a Ninja Theory.

L'insider, che per quanto riguarda le indiscrezioni in merito a Xbox non si è mai sbagliato, ha specificato che le recensioni interne collocherebbero il gioco "subito sopra il 90", indicando un punteggio, indicativamente, compreso tra il 90 e il 93.

Ora, prima che qualcuno inizi a pensare che si tratti recensioni realizzate dai dipendenti di Microsoft, e che quindi abbiano valenza nulla visti i natali della produzione, le valutazioni interne, o mock review, sono recensioni simulate commissionate dagli sviluppatori, o dagli editori, a terze parti, quasi sempre membri selezionati della stampa specializzata statunitense, al fine di ottenere un'anticipazione sulla qualità del gioco prima del suo lancio ufficiale.

Queste recensioni sono solitamente molto schiette e dirette, proprio in virtù del dover fornire dei feedback molto precisi in merito alla qualità, e alle prestazini, di un gioco prima che questo raggiunga le fasi finali dello sviluppo.

Si tratta di una procedura naturale e che aiuta anche a orientare le strategie di marketing, proprio in virtù dei giudizi preliminari scaturiti in merito a queste mock review.

Nonostante le recensioni interne siano un indicatore importantissimo per gli sviluppatori, è importante notare che i punteggi potrebbero variare rispetto a quelli ottenuti dal gioco in seguito al lancio, poiché le versioni provate in questa fase di analisi non sono quasi mai complete e si limitano a proporre porzioni corpose del prodotto finito, che mettano in mostra i differenti aspetti offerti dal gioco.

Tuttavia, un punteggio superiore al 90 nelle recensioni interne suggerisce che Senua's Saga: Hellblade 2 potrebbe essere accolto molto caldamente dalla critica una volta sul mercato.

Resta da attendere ulteriori dettagli ufficiali da parte di Microsoft, e Ninja Theory, compresa la data di uscita ufficiale del gioco.