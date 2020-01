Shadowgun War Games: 1 milione di utenti si sono già pre-registrati

MADFINGER Games ha annunciato quest’oggi che la campagna di pre-registrazione del loro nuovo gioco, Shadowgun War Games, ha raggiunto l’incredibile numero di 1 milione di giocatori. Questo valore fa perfettamente intendere come il progetto di MADFINGER Games sia destinato ad avere un lancio di grande successo quando sarà rilasciato a livello mondiale a inizio 2020.

Shadowgun War Games è uno dei giochi più attesi dai fan sin dal reveal dei primi prototipi, avvenuti alla Gamescom dello scorso anno. Il team si sta ora occupando degli ultimi preparativi prima del lancio del gioco. Ovviamente, avete ancora la possibilità di pre-registrarvi sul sito ufficiale, precisamente a questo indirizzo.

Il CEO di MADFINGERS Games ha affermato: “Un milione è un numero magico per noi. La risposta alla pre-registrazione è stata sensazionale sin dal lancio di metà novembre. Questo significa che tutto il nostro duro lavoro è valso la pensa: i giocatori adoreranno Shadowgun War Games appena avranno tra le mani la versione completa.”

Shadowgun War Games è uno sparatutto in prima persona tattico free to play. Propone un comparto tecnico di alta qualità e si struttura attorno a scontri 5 vs 5. Ogni giocatore scegliere un eroe tra quelli disponibili, ognuno caratterizzato da una personalità e abilità uniche. Lo scopo del team è di offrire ai giocatori un’opera competitiva team-based di qualità pari alle console ma con la comodità e l’immediatezza dei device mobile. Il gioco è disponibile in formato iOS e Android.