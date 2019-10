Shantae and The Seven Sirens è stato tradotto con Google Translate?

la demo di Shantae and The Seven Sirens nasconde dentro i suoi menù una traduzione italiana fatta letteralmente usando google translate

Sfortunatamente Wayforward non è nuova a scivoloni per quanto riguarda le traduzioni multilingue dei videogiochi che pubblica. Questa volta tocca a Shantae and The Seven Sirens dove, all’interno della demo scaricabile, aprendo un menù possiamo trovare una sorpresa inaspettata.

A segnalare la cosa è l’utente italiano Ducktor Naldush, che ha condiviso sul proprio profilo Twitter il fattaccio. Lì dove dovrebbe apparire il tasto “Resume” si trova un fuorviante e senza senso “Curriculum Vitae”. Poco più sotto invece “Realizzazioni” prende il posto del tasto dei “Crediti”. Non è di certo il primo caso di cattiva localizzazione, un altro esempio direttamente dal passato lo abbiamo in The Walking Dead Season 1. In quel caso una frase diceva “I fix it” parlando del dito della bambina e in italiano hanno tradotto “Te lo aggiusto”, letteralmente.

YOU DID YOU F*CKING TRANSLATE "RESUME" INTO "CURRICULUM VITAE"??? They are still using Google translate for their Italian translation.

It may sound funny to you, but you have no idea how this hurts me on a persona level pic.twitter.com/y6ReEffsT4 — Ducktor Naldush (@FrancescoDonald) October 15, 2019

A quanto pare lo stesso sistema di localizzazione e traduzione è stato operato anche al di fuori della lingua italiana. Molti altri utenti commentando sotto il tweet inziale hanno fatto sapere che anche la traduzione spagnola, quella russa e delle altre lingue sembrano aver avuto lo stesso trattamento, tutte realizzare con l’uso di Google Translate.

Noi non possiamo fare altro di augurarci che il prodotto finale possa essere curato con una maggiore attenzione. Vi ricordiamo che Shantae and The Seven Sirens non ha ancora una data d’uscita confermata per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ma rimane collocata in un generico 2019. Il titolo è però già disponibile sui sistemi operativi iOS tramite il servizio Apple Arcade. Ricordate altre traduzioni videoludiche così mal riuscite? Diteci la vostra.