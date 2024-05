TUTTI IN PISTA con Just Dance 2024! L'edizione per Nintendo Switch in sconto del 48%!

Se siete alla ricerca di un modo nuovo per mantenervi attivi e in forma, o se semplicemente amate la musica e il ballo e desiderate divertirvi liberamente a casa, allora Just Dance è decisamente il gioco che fa per voi! Specialmente se parliamo della versione per Nintendo Switch che, grazie ai suoi Joy-Con, non è solo giocabile ovunque, ma gode anche di un sistema di rilevazione dei movimenti preciso, che rende le sessioni di ballo estremamente più piacevoli e realistiche. Ebbene, qualora non aveste ancora acquistato l'edizione 2024 del popolarissimo titolo Ubisoft, sarete felici di sapere che, in questo momento, è acquistabile su Amazon al prezzo di appena 31,19€, con uno sconto del 48% che vi offrirà, in tal senso, uno dei prezzi più bassi di sempre per questo divertente titolo!

Just Dance 2024 Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Just Dance 2024 offre un'esperienza vivace e coinvolgente, adatta a giocatori di tutte le età, concentrata interamente sul ballo. Sebbene non sia stato pensato esclusivamente per il fitness come Ring Fit Adventure, questo divertente "simulatore di ballo" si propone non solo come un ottimo party game, ma anche come un valido alleato nella battaglia contro le calorie in eccesso, aiutandovi a fare esercizio fisico in modo salutare e divertente, questo perché, ovviamente, trattandosi di un titolo che richiede all'utente di ballare effettivamente le tracce, richiede un notevole impegno fisico, rendendolo un'opzione divertente per tenersi in forma.

Con una selezione di brani popolari degli ultimi anni, come "Flowers" di Miley Cyrus o "Butter" dei BTS, insieme alla possibilità di ballare sulle note indimenticabili delle canzoni Disney grazie a un pacchetto aggiuntivo dedicato, Just Dance 2024 include anche un mese di prova alla piattaforma online Just Dance+ che offre oltre 300 brani aggiuntivi su cui scatenarsi, con un catalogo in costante aggiornamento, e l'inserimento progressivo di canzoni sempre fresche, comprensivo anche di molte delle hit del momento!

Ciò detto, prima di lasciarvi all'acquisto, vi segnaliamo che l'edizione Nintendo Switch di Just Dance 2024 è priva di supporto fisico. Quella che acquisterete è dunque solo una confezione con all'interno un codice da riscattare sullo store digitale di Nintendo, motivo per cui avrete bisogno di avere la console collegata ad internet per poter scaricare il gioco, cosa comunque molto utile, visto e considerato il servizio interno di Just Dance+.

Vedi offerta su Amazon