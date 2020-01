Silent Hill, un fan realizza un’ambientazione del gioco in Unreal Engine

Con l’addio di Hideo Kojima a Konami e la cancellazione di un progetto dedicato a Silent Hill, i fan della serie survival horror si sono ormai da anni rassegnati all’idea di vedere un nuovo titolo della serie o anche un remake realizzato meglio e decisamente più completo rispetto alla Silent Hill HD Collection del 2012, tra l’altro ancora limitata a PS3 e Xbox 360.

Agli appassionati, dunque, non resta che guardare ai vari, piccoli, progetti fanmade che regolarmente vengono realizzati. L’ultimo in ordine di tempo è quello dell’artista 3D Mica Olsson dei Goodbye Kansas Studios di Stoccolma che ha ricreato il diner in cui Harry Mason si risveglia dopo la sequenza introduttiva giocabile del primo capitolo. Cafe 5to2 è stato realizzato con grande precisione usando Unreal Engine e la libreria Quixels Megascans. Il risultato è stato mostrato in un video pubblicato su YouTube e della durata di circa un minuto e mezzo.

Il diner è stato realizzato con estrema cura, i fan potranno riconoscere tra gli altri anche alcuni oggetti che vengono trovati proprio all’interno del Cafe 5to2 e che accompagnano i giocatori nel corso dell’avventura del primo capitolo come la torcia elettrica e la radio che serve segnalare la presenza dei nemici. Da apprezzare anche lo stile visivo “sporco” che sembra essere ispirato a quello di Silent Hill 2.

Sono tanti i contenuti fanmade che gli appassionati hanno realizzato nel corso del tempo. Ultimamente vi avevamo parlato di un progetto che aveva portato un fan a ricreare le fasi iniziali in prima persona mantenendo la grafica in stile PlayStation. In tutt’altro gioco, invece, Fallout 4 è stata introdotta una mod che dona una veste in stile Silent Hill. Qualche speranza se non proprio di un nuovo capitolo ma di un gioco che accolga l’eredità di Silent Hill arriva dall’annuncio del monster designer della serie Masahiro Ito che sta lavorando a un nuovo progetto, mentre da Konami le uniche notizie riguardano slot machine e pachinko.