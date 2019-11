Silent Hill, un fan ricrea l’inizio del gioco con una visuale in prima persona

Un fan di Silent Hill ha ricreato i primi minuti del gioco con visuale in prima persona in una concept demo disponibile per PC.

Gli unici prodotti ufficiali di Silent Hill realizzati negli ultimi anni da Konami sono pachinko e slot machine. I fan della serie però continuano a darsi da fare per riproporre versioni migliorate o anche solo piccoli progetti legati alla serie survival horror. È il caso di Zero Trace Operative che ha ricreato per PC i primi cinque minuti del primo capitolo con un’inedita visuale in prima persona nella Silent Hill 1: Remake – Concept Demo.

La demo ripropone fedelmente i loghi iniziali dei giochi PlayStation dell’epoca e saltando il filmato iniziale si apre con Harry Mason che arriva in auto a Silent Hill nelle circostanze misteriose che i fan della serie ben conoscono. A quel punto è possibile prendere il controllo del personaggio e aggirarsi con visuale in prima persona per le strade della cittadina sino a raggiungere l’inquietante vicolo che chiude la parte introduttiva del gioco.

Il fan di Silent Hill spiega che per realizzare questa demo ci sono voluti cinque intensi mesi di lavoro e di essere particolarmente soddisfatto del risultato dato che “rappresenta una ricostruzione fedele al 99% dell’inizio del gioco che è stata realizzata partendo da zero”. Zero Trace Operative sottolinea che questo remake fan made è comunque destinato a restare solo una demo e che non ci sono piani futuri per realizzare altre parti del gioco. Per scaricare la concept demo di questo Silent Hill: Remake potete andare sulla pagina del progetto. Il file da scaricare è di 549 MB e non richiede alcuna installazione.

Nonostante il 2019 abbia segnato il ventesimo anniversario della serie purtroppo nessuna iniziativa è stata portata avanti da Konami per celebrare questo traguardo. Attualmente l’unico modo per rigiocare Silent Hill 2 e 3 attraverso i canali di distribuzione è procurarsi la Collection HD per PlayStation 3 o Xbox 360, diventata accettabile dopo le patch correttive che hanno riguardato però solo la console Sony. Nonostante i primi quattro capitoli fossero stati pubblicati anche su PC all’epoca dell’uscita, attualmente non sono disponibili su alcuna piattaforma di distribuzione digitale.