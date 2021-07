Skyrim: copia fisica del gioco venduta a una cifra allucinante

The Elder Scrolls V Skyrim fu uno dei videogiochi più segnanti che siano mai stati rilasciati. Ancora oggi, ben dieci anni dopo il lancio originale, il titolo Bethesda non solo è ancora vivido nella memoria collettiva degli appassionati, ma è ancora uno dei giochi più giocati. Per questo il fascino del gioco è definibile tranquillamente intramontabile, tanto che un appassionato ha da poco acquistato una copia del titolo ad un prezzo a dir poco folle.

Giusto ieri vi abbiamo parlato di come, durante un’asta, una copia di Super Mario 64 sigillata e quasi in perfette condizioni era stata venduta per oltre un milione di Dollari. Ora, come fatto notare dal portale online Axios, è stata venduta ad un prezzo allucinante anche una copia fisica di The Elder Scrolls V Skyrim. A differenza di Super Mario 64, la copia del gioco di ruolo fanatsy Bethesda è stata venduta al prezzo di 600 Dollari.

Sebbene non siamo ai livelli del primo Mario in tre dimensioni, il prezzo a cui è stata venduta questa copia sigillata di Skyrim è comunque particolarmente alto. Parliamo del gioco in versione Xbox 360, ma ricordiamo che il titolo è tranquillamente disponibile su qualsiasi console attualmente sul mercato e su PC, anche in versione digitale. Non parliamo, quindi, di un gioco estremamente raro il cui valore si innalza ogni tot tempo che passa, almeno, non ancora.

Proprio per questo alcuni appassionati stanno storcendo il naso per la cifra a cui è stata venduta questa copia fisica di Skyrim. Quel che però ha fatto alzare il valore di questa versione del gioco, è stata la gradazione pari a 9.2, ovvero uno stato della versione fisica quasi perfetta nel suo stato.