Sonic Adventure: un remake del gioco è tra i piani di SEGA?

Fa sicuramente strano pensare che durante il prossimo 2021 il porcospino blu Sonic compierà 30 anni. In questo lungo periodo, la mascotte SEGA si è vista coinvolta in una miriade di giochi (di qualità altalenante). È però innegabile che tantissimi titoli dedicati a Sonic sono diventati dei veri e propri pilastri del mondo videoludico. Tra questi va elencato anche Sonic Adventure, ovvero una delle prime avventure del porcospino blu nel “mondo tridimensionale”.

Visto l’imminente anniversario della saga, SEGA sarebbe intenzionata di riportare in vita Sonic Adventure. A suggerire questa particolarità sarebbe una serie di “indizi”. Stando a delle recenti informazioni, il cantante Eizo Sakamoto avrebbe proposto la canzone Open Your Heart (main theme del gioco SEGA) durante uno dei suoi concerti. La cosa “strana” dietro questa faccenda sarebbe da attribuire al fatto che la canzone si è mostrata in una versione ri-arragiata.

Altri rumor suggeriscono che Eizo Sakamoto avrebbe già registrato questa particolare versione di Open Your Heart. Inoltre, l’artista nipponico sarebbe stato invitato a produrre anche altre canzoni da utilizzare nel nuovo gioco dedicato a Sonic. Proprio questi indizi mirati fanno capire che la possibilità di vedere un vero è proprio remake di Sonic Advendure non è così impossibile.

Il gioco è stato reso disponibile nel lontano 1998 in Giappone e l’anno successivo anche in Europa ed USA. Sonic Adventure è stato il titolo Dreamcast più venduto di sempre. Inoltre questo particolare capitolo è anche uno dei più amati tra i fan della serie. La possibilità di rigiocare le avventure 3D del porcospino blu non ci dispiace affatto. Tuttavia ci tocca aspettare e vedere se effettivamente SEGA è intenzionata di riportare in vita quest’opera iconica.