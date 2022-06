Previsto per il 2022, SEGA ha svelato finalmente il primo gameplay ufficiale di Sonic Frontiers. Il gioco era stato annunciato durante lo scorso anno, ma era ancora avvolto dal mistero. Oggi, grazie alla cover story di IGN per il mese di giugno, abbiamo avuto modo di assistere al primo video di gameplay ufficiale del nuovo gioco del porcospino blu, per la prima volta interamente open world.

Il video di gameplay di Sonic Frontiers non basta sicuramente a rispondere a tutte le domande sul nuovo gioco della serie, ma ci basta per entrare in possesso di alcuni dettagli. Il primo è sicuramente la vastità del mondo di gioco, che alle prime battute sembra letteralmente immenso. Successivamente abbiamo avuto modo di dare uno sguardo alle possibilità di gameplay, ammirando l’esplorazione, decisamente vasta. Infine non mancano i punti chiave della serie: gli anelli, immancabili, così come la velocità del nostro protagonista, che sembra muoversi con naturalezza su più superfici possibili.

A livello tecnico, Sonic Frontiers sembra già un gioco praticamente completo. La demo mostrata da IGN è infatti molto pulita e riesce a raggiungere i 60 frame al secondo. Il gameplay sembra privo di troppi problemi, ma allo stato attuale restano ancora fin troppe incognite a cui rispondere e dare un nostro parere sulla qualità complessiva. Potete ammirare il footage completo grazie al video, che trovate come di consueto poco più in basso.

Al momento SEGA non ha ancora comunicato la data di uscita di Sonic Frontiers. Il gioco debutterà nel 2022 (salvo clamorosi rinvii) per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC. Restiamo in attesa di una release date, che potrebbe essere svelata nel corso di questa estate, durante uno dei tanti appuntamenti con le conferenze estive dedicate ai videogiochi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.