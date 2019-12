Sons of the Forest si mostra per la prima volta durante i Game Awards

Le varie World Premier non sembrano tendere a fermarsi durante questo Game Awards. Già in apertura della serata siamo stati testimoni di annunci a dir poco impressionati ed anche il seguente titolo sicuramente non si risparmia. Annunciato ancora una volta a sorpresa il nuovo di Sons of the Forest si è mostrato durante il gala di stasera, attraverso il solito teaser trailer.

Dalle prime immagini di questo breve filmato siamo venuti a scoprire che il titolo sarà una specie di “sequel” di The Forest è (probabilmente) rimarrà saldo alle radici viste con il capitolo originale (ovvero un gioco survival in prima persona). Nel video vengono mostrate le spaventose creature viste nel originale The Forest insieme anche a qualche potenziale scena di gameplay. Sons of the Forest non ha una data d’uscita ma probabilmente il titolo arriverà durante il prossimo anno.

Se siete curiosi di vedere il particolare trailer di questo gioco, potrete trovare tutto poco sopra. Vi invitiamo come sempre a dirci il vostro parere attraverso la sezione dei commenti. Fateci sapere inoltre se siete contenti di questo annuncio ed ovviamente se siete fan della saga.