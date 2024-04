La nuova era del gaming è arrivata: Unreal Engine 5.4 promette esperienze di gioco mai viste prima

Il tanto atteso Unreal Engine 5.4 è finalmente disponibile per tutti gli sviluppatori di videogiochi, portando con sé una serie di cambiamenti, e di miglioramenti, significativi.

Annunciato diverse settimane fa, questo nuovo aggiornamento promette di offrire una migliore qualità dell'immagine, prestazioni più elevate e una gamma di funzionalità maggiormente ottimizzate.

Uno dei punti focali di questo aggiornamento è il miglioramento del TSR (Temporal Super Resolution) di Unreal Engine. Questa tecnologia, che è un'alternativa ad altre soluzioni come NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS, offre un vantaggio distintivo: è integrata direttamente in Unreal Engine, senza la necessità di aggiungere plugin di terze parti.

Sebbene il TSR abbia avuto dei problemi di qualità in passato, rispetto ad altre tecnologie simili, gli sviluppatori di Unreal Engine hanno chiaramente investito parecchie risorse per migliorare questo aspetto, come dimostra il video dedicato al recente rilascio di Unreal Engine 5.4.

Tra le novità introdotte, invece, spicca la nuova funzione "History Resurrection", che viene aggiunta all'anti-aliasing High, Epic e Cinematic. Questa funzione mira a migliorare la stabilità del TSR mantenendo i dati storici delle immagini, riducendo così al minimo gli artefatti e garantendo una migliore resa visiva nel complesso.

Inoltre, Unreal Engine 5.4 introduce il supporto sperimentale per Vulkan Ray Tracing, portando l'API Vulkan al pari di DX12 e aprendo la strada al ray tracing anche su piattaforma Linux.

Questo aggiornamento include anche una serie di ottimizzazioni per la compilazione degli shader, riducendo i tempi di caricamento dei progetti e migliorando le prestazioni complessive del rendering.

I programmatori avranno a disposizione una serie di nuovi strumenti per comprendere meglio il funzionamento del TSR e ottimizzare le prestazioni del proprio gioco.

Nonostante tutti questi miglioramenti, la decisione di implementare Unreal Engine 5.4 spetterà agli sviluppatori, che potranno valutare se, e come, trarre vantaggio dalle nuove funzionalità offerte da questa versione.

Tuttavia, già ora si possono vedere i primi frutti di questo aggiornamento, con giochi, come il recente Marvel 1943: Rise of Hydra, che sfruttano le potenzialità di Unreal Engine 5.4 per offrire esperienze di gioco sempre più immersive e coinvolgenti.