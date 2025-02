State of Play ufficiale, sarà domani: ecco cosa vedremo

Sony ha annunciato il ritorno di State of Play, l'evento dedicato alle novità per PlayStation 5, previsto per il 12 febbraio alle 23:00 CET (orario italiano). Lo show, della durata di oltre 40 minuti, presenterà aggiornamenti su giochi in arrivo su PlayStation 5 (acquistabile su Amazon).

L'evento sarà trasmesso in diretta su YouTube e Twitch in inglese e giapponese. Sony promette di mostrare una "selezione creativa e unica di giochi emozionanti" provenienti da studi di tutto il mondo, offrendo ai fan uno sguardo sulle prossime uscite per PS5.

Sony ha anche fornito indicazioni per gli streamer che intendono trasmettere l'evento sui propri canali. A causa di accordi di licenza su contenuti protetti da copyright, come la musica, la compagnia consiglia di omettere eventuali brani musicali se si intende salvare la trasmissione come VOD o creare video di riepilogo.

Questo State of Play rappresenta un'importante occasione per Sony di mostrare la forza del suo catalogo di esclusive e di terze parti per PlayStation 5, in un momento cruciale per l'industria videoludica.

Secondo alcune voci potrebbero essere presenti anche alcuni giochi Xbox Game Studios e Bethesda come Age of Mythology Retold, Age of Empires II Definitive Edition, Starfield e Forza Horizon 5. Scopriremo tutto domani.