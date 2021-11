Sony dice no alla console war e celebra la grandezza di Forza Horizon 5

Sony dice no alla console war e lo fa in una maniera semplice: congratulandosi con Xbox per il lancio di Forza Horizon 5. Il nuovo racing game di casa Microsoft è infatti disponibile da oggi nella sua versione Premium Edition (mentre sarà disponibile per tutti martedì 9 novembre 2021) e abbiamo assistito ad un pregevole scambio di battute tra Shuhei Yoshida, capo della divisione Indie di PlayStation e Phil Spencer, Head of Xbox. Scenario di questo incontro è stato Twitter, luogo dove entrambi i dirigenti sembrano essere affezionati e non disdegnano assolutamente di mandare messaggi a community e fan delle loro console.

Nello specifico, Spencer si è “vantato” del lancio di Forza Horizon 5, allegando al tweet una recensione decisamente positiva del gioco prodotto da Playground Games. Al cinguettio ha risposto proprio Yoshida, complimentandosi per il lancio, allegando una faccina sorridente a conclusione del messaggio. I complimenti di Shuhei Yoshida non sono però solo di circostanza, tutt’altro: nello stesso messaggio, infatti, il dirigente di PlayStation ha confermato che si divertirà a visitare il Messico, segno che è già in possesso (o ne entrerà a breve) del titolo e che giocherà sulla sua console Xbox o sul suo PC.

Shuhei Yoshida non è nuovo ad uscite di questo genere. Nel corso degli anni, infatti, le realtà di Microsoft e Sony si sono sempre avvicinate di più, segno che la console war esiste oramai solamente nelle idee dei giocatori, rimasti fermi ad un concetto di gaming anni ’90. Dal canto suo, Nintendo preferisce rimanere nel proprio ma è oramai appurato che praticamente tutti gli sviluppatori e tutti i dirigenti giochino con più console alla volta ed esplorino il mercato, come dovrebbe fare una qualsiasi persona appassionata di videogiochi.

Thanks Shu, have fun playing. — Phil Spencer (@XboxP3) November 5, 2021

Phil Spencer ha infine “salutato” Yoshida, ringraziandolo per i complimenti e augurandogli di divertirsi nelle sue gare in Messico. Un segnale decisamente incoraggiante ma considerando anche il nostro giudizio su Forza Horizon 5, siamo sicuri che Spencer stia giocando in casa: il gioco è infatti stato promosso a pieni voti ed è sicuramente uno dei migliori racing game di sempre.