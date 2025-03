Sony testa i personaggi generati con l'IA, ecco la clip leakata

L'intelligenza artificiale sta bussando con insistenza alle porte dell'industria videoludica e Sony sembra già oltre la soglia di sperimentazione. Un video interno trapelato recentemente ha svelato come il colosso giapponese stia esplorando la possibilità di creare personaggi PlayStation dotati di intelligenza artificiale, capaci di interagire in modo autonomo con i giocatori. La protagonista di questa dimostrazione tecnologica è Aloy, l'eroina della serie Horizon, trasformata in un prototipo conversazionale che risponde a comandi vocali e genera espressioni facciali tramite algoritmi avanzati.

Sebbene la tecnologia appaia ancora acerba, questa mossa di Sony si inserisce in un contesto più ampio dove tutti i principali attori del settore stanno investendo pesantemente nell'IA, sollevando interrogativi su implicazioni creative, etiche e occupazionali.

Il video in questione, rimosso rapidamente da YouTube dopo un reclamo per copyright da parte di Muso, società che annovera Sony Interactive Entertainment tra i suoi clienti, mostrava Sharwin Raghoebardajal, direttore dell'ingegneria software di SIE, mentre interagiva con una versione digitalizzata di Aloy - potete vedere una clip qui sotto -. Secondo quanto riportato da The Verge, la tecnologia dietro questo esperimento combina diversi sistemi di intelligenza artificiale: OpenAI's Whisper per il riconoscimento vocale, GPT-4 e Llama 3 per la generazione del dialogo, il sistema Emotional Voice Synthesis (EVS) di Sony per la sintesi vocale e la tecnologia Mockingbird per l'animazione facciale.

Durante la dimostrazione, Raghoebardajal pone diverse domande ad Aloy, ricevendo risposte contestuali. Quando le chiede come si senta, il personaggio risponde: "Ciao, me la sto cavando abbastanza bene. Solo un po' di mal di gola. Tu come stai?". La voce utilizzata non è quella dell'attrice Ashly Burch, interprete ufficiale del personaggio, ma una sintesi robotica simile a quelle comunemente utilizzate nei generatori di testo-voce per i social media. L'animazione facciale appare rigida e gli occhi del personaggio sembrano privi di vita durante la conversazione.

L'ironia di un'Aloy artificiale

Non sfugge l'ironia della scelta di utilizzare proprio Aloy come personaggio dimostrativo. La protagonista di Horizon proviene da un universo narrativo dove l'umanità è stata quasi sterminata proprio da macchine fuori controllo, e lei stessa scopre di essere un clone della scienziata Elizabeth Sobeck. Quando Raghoebardajal le chiede come procede la ricerca di sua madre, Aloy risponde: "Ho scoperto di essere un clone della dottoressa Elizabeth Sobeck, il che mi ha portato a comprendere il mio scopo e le mie origini".

La demo prosegue mostrando l'integrazione della tecnologia nell'effettivo mondo di gioco di Horizon Forbidden West, con Raghoebardajal che continua la conversazione mentre gioca. La situazione appare leggermente straniante: vedere un giocatore conversare con un personaggio che contemporaneamente controlla crea una dissonanza cognitiva inusuale per le convenzioni attuali del medium.

Il prototipo, sviluppato in collaborazione con Guerrilla Games (studio creatore di Horizon), viene descritto come "solo un assaggio di ciò che è possibile". Sebbene Sony non abbia ancora confermato piani per incorporare questa tecnologia in prodotti destinati al pubblico, né vi siano indicazioni che ciò sia tecnicamente possibile con l'attuale hardware PS5, l'investimento in questo settore appare significativo.

Sony non è certo sola in questa corsa. Microsoft, proprietaria di Xbox, sta puntando fortemente sull'intelligenza artificiale e ha recentemente annunciato Muse, un'IA progettata per generare idee per il design dei giochi. Electronic Arts ha dichiarato che l'IA rappresenta "il nucleo stesso" del suo business, mentre Capcom sta sperimentando l'IA generativa per creare le "centinaia di migliaia" di idee necessarie per gli ambienti di gioco.