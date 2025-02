Xbox si muove verso il futuro, annunciata Muse: un'IA in grado di rivoluzionare i videogiochi

Microsoft ha annunciato una svolta rivoluzionaria nell'intelligenza artificiale applicata ai videogiochi. L'azienda ha presentato Muse (non il popolare complesso musicale), un modello di IA generativa sviluppato in collaborazione con Ninja Theory, uno studio di Xbox Game Studios, capace di comprendere e replicare le meccaniche di gioco in modo dettagliato. Qua potete vedere la presentazione da parte di Phil Spencer.

Questa importante innovazione, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature, rappresenta un passo significativo verso l'utilizzo dell'IA per ampliare le possibilità creative nel mondo dei videogiochi. Muse è stato addestrato sul gioco multiplayer Bleeding Edge di Ninja Theory, dimostrando una comprensione approfondita del mondo di gioco 3D, della fisica e delle reazioni ai comandi dei giocatori.

Microsoft vede in Muse diverse opportunità per il futuro del gaming come per esempio:

Preservazione dei giochi classici : La tecnologia potrebbe permettere di far rivivere vecchi titoli su hardware moderni, rendendoli accessibili a nuove generazioni di giocatori su qualsiasi dispositivo.

: La tecnologia potrebbe permettere di far rivivere vecchi titoli su hardware moderni, rendendoli accessibili a nuove generazioni di giocatori su qualsiasi dispositivo. Supporto allo sviluppo : Muse potrebbe aiutare i team di sviluppo a realizzare nuove esperienze di gioco più rapidamente durante il processo creativo.

: Muse potrebbe aiutare i team di sviluppo a realizzare nuove esperienze di gioco più rapidamente durante il processo creativo. Creazione di contenuti: L'IA potrebbe essere utilizzata per introdurre nuovi contenuti in giochi esistenti, espandendo le esperienze per i giocatori.

Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha sottolineato l'importanza di un approccio responsabile all'IA: "Per Xbox, i creatori di giochi saranno sempre al centro dei nostri sforzi complessivi sull'IA. Crediamo che ci sia spazio sia per lo sviluppo tradizionale di giochi che per le future tecnologie di IA generativa che fungono da estensione del lavoro creativo e offrono esperienze innovative."

Microsoft ha dichiarato che l'utilizzo dell'IA nei progetti Xbox sarà basato sulla visione creativa di ogni team, senza imporre una soluzione unica per tutti. L'azienda si impegna inoltre a sviluppare soluzioni di IA guidate da sei principi: equità, affidabilità e sicurezza, privacy e sicurezza, inclusività, trasparenza e responsabilità.

Xbox ha annunciato che condividerà presto le sue innovazioni legate all'IA, offrendo opportunità ai giocatori e ai creatori di sperimentare e co-costruire nuove funzionalità. Questo approccio mira a garantire che le innovazioni dell'IA affrontino problemi reali e aggiungano valore concreto al processo di creazione e fruizione dei giochi.

Nei prossimi mesi, Microsoft prevede di rilasciare brevi esperienze di gioco interattive basate sull'IA su Copilot Labs, permettendo agli utenti di testare in prima persona le potenzialità di questa tecnologia. L'azienda ha inoltre reso disponibili Muse, i suoi pesi del modello, i dati di esempio e l'interfaccia interattiva su Azure AI Foundry, consentendo ad altri team di ricerca e sviluppatori di giochi di esplorare e sperimentare con le sue capacità.

Con questi sviluppi, Microsoft si posiziona certamente all'avanguardia nell'applicazione dell'IA generativa al mondo dei videogiochi. Il futuro sembra molto interessante.