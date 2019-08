Spyro Reignited Trilogy arriva anche su PC e Nintendo Switch, ecco il trailer

Spyro Reignited Trilogy è pronto per arrivare anche su PC e Nintendo Switch: ecco a voi il nuovo trailer dedicato alle nuove versioni.

Spyro Reignited Trilogy è stato per certo uno dei ritorni videoludici più amati dall’utenza, insieme a quello di Crash Bandicoot. Entrambi i giochi hanno segnato ottimi risultati di critica e pubblico, dimostrando come i giocatori abbiano sempre voglia di un bel remake di un gioco che ha segnato una generazione di console. Ora, Spyro Reignited Trilogy è pronto a tentare nuovamente il colpo, approdando anche su PC e Nintendo Switch.

Per prepararsi all’uscita su PC e Nintendo Switch, dopo il rilascio su PlayStation 4 e Xbox One avvenuto nel novembre 2018, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo trailer che celebra il gioco ormai disponibile su (quasi) ogni piattaforma. Eccolo qui sotto.

Vi ricordiamo che queste nuove versioni di Spyro Reignited Trilogy per PC (via Steam) e Nintendo Switch saranno disponibili a partire dal 3 settembre 2019, ovvero fra esattamente una settimana. Questa trilogia propone i tre capitoli di Spyro usciti originariamente sulla prima PlayStation e sviluppati da Insomniac (recentemente acquistata da Sony, dopo l’enorme successo di Marvel’s Spider-Man) in formato remake.

Diteci, cosa ne pensate di questi giochi? Avete giocato le versioni originali, oppure rimedierete con i remake?