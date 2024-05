La patente diventa digitale e finisce nello smartphone con IT Wallet

Da gennaio 2025, l'Italia introdurrà la patente digitale, utilizzabile esclusivamente all'interno dei confini nazionali. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore e annunciato da Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica, questo nuovo strumento avrà lo scopo principale di garantire l'authenticità del documento e prevenire le contraffazioni.

L'innovazione si inserisce all'interno del progetto It Wallet, il primo portafoglio virtuale italiano. Grazie a quest'app, i cittadini italiani potranno non solo conservare la patente, ma anche la carta d'identità digitali sui propri smartphone. Per effettuare il download sarà necessaria la versione aggiornata dell’App Io, attivando successivamente il wallet mediante la Cie (Carta di Identità Elettronica) o lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

La patente, in Italia, varrà come un documento di riconoscimento a tutti gli effetti

In Italia, durante i controlli stradali, gli automobilisti potrannoper dimostrare la loro identità e il diritto di guidare, conformemente all'articolo 180 del Codice della strada. Tale documento digitale sarà e, come specificato dall'articolo 64 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Per quanto riguarda la guida all'estero, i conducenti dovranno presentare il tradizionale documento fisico in formato card di colore rosa. Va notato che la versione digitale della patente dell'Unione Europea è ancora in fase di sviluppo e prevede tempi di realizzazione più lunghi.

Il contenuto della patente mobile rifletterà quello del documento fisico, mantenendo inalterata la validità e includendo eventuali limitazioni o codici unionali per ragioni mediche, comprovabili attraverso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.