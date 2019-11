Star Wars Battlefront: modder si ispira a The Mandalorian per ricreare un’ambientazione

Star Wars Battlefront si rifà il look grazie al lavoro di un noto modder italiano, MassiHancer. Ecco quanto ha realizzato ispirandosi a The Mandalorian.

La fine del 2019 è certamente un ottimo momento per Star Wars. A dicembre, saremo tutti nelle sale cinematografiche per assistere alla conclusione della terza trilogia con L’Ascesa d Skywalker. Fra pochi giorni sarà rilasciato da Electronic Arts e Respawn Entertainment il promettente Star Wars Jedi Fallen Order. Domani, invece, negli Stati Uniti avrà il via Disney+, il quale include la serie The Mandalorian. Proprio quest’ultimo è stato in parte la fonte di ispirazione per un modder, il già noto MassiHancer, per la modifica a un livello di Star Wars Battlefront, lo sparatutto di DICE.

Nel trailer di The Mandalorian possiamo infatti vedere Sullust, una location presente anche all’interno di Star Wars Battlefront: si tratta di una zona basata sul magma che, nella versione originale propone un ambiente quasi monocromatico, nel quale domina il nero delle rocce e un poco credibile blu del cielo. MassiHancer ha quindi agito non solo per migliorare texture delle rocce, ma anche sui colori, ispirandosi proprio a quanto visto nel trailer di The Mandalorian.

Il risultato è un pianeta finalmente credibile e fotorealistico: abbiamo un paesaggio lavico con esalazioni di zolfo, fumo volumetrico, illuminazione e riflessi più credibili ed effetti particellari migliorati. Il lavoro è stato svolto, come sempre, tramite reshade, env e tonemap, con l’aggiunta di effetti cinematografici che nel gioco base non erano presenti. Potete vedere sopra un filmato, ovviamente in 4K, poco sopra. Inoltre, il modder ci ha inviato anche un filmato inedito legato alla casa di Luke Skywalker.

Per eseguire queste mod in 4K a una buona fluidità, è necessaria una RTX 2080 Ti. MassiHancer ha più volte dimostrato le proprie capacità grafiche. Diteci, cosa ne pensate di quanto realizzato?