Starbreeze, il peggio sembra essere ormai alle spalle grazie alla recente ristrutturazione finanziaria

Come molti di voi ricorderanno Starbreeze, software house celebre soprattutto per Payday, navigava fino a poco tempo fa in cattive acque, con lo spettro del fallimento a dir poco dietro l’angolo. Una situazione a dir poco nefasta, dovuta a delle scelte infelici e a degli eclatanti insuccessi commerciali come Overkill’s The Walking Dead.

Fortunatamente il peggio sembra però essere passato e, grazie ad una ristrutturazione finanziaria della società durata mesi, sembrerebbe proprio che Starbreeze possa in futuro far fronte ai propri debiti e continuare ad esistere e a produrre nuovi titoli.

Ovviamente la ristrutturazione ha decisamente ridimensionato la software house, costringendola a vendere asset e ridurre il personale ma, dopo questa lunga e dolorosa operazione il peggio sembra essere oramai alle spalle.

Come dichiarato dal CEO Mikael Nermark infatti: “Siamo oggi felici di annunciare di aver completato con successo il nostro processo di ristrutturazione finanziaria. Si è trattato di un viaggio faticoso per l’intera azienda, durato ben dodici mesi. Oggi siamo però orgogliosi di essere riusciti ad ottenere la fiducia dei nostri creditori e di essere riusciti a ri-contrattare con successo la maggioranza dei nostri debiti portandoli a lungo termine. Siamo infine riusciti a mettere la società in una posizione che ci permette di guardare a lungo termine e di concentrarci su quello che è il nostro core business, ossia il franchise di Payday“.

Un po’ di sereno quindi sembra finalmente aleggiare su Starbreeze dopo un anno decisamente duro, dove il fallimento era appunto dietro l’angolo. La situazione è comunque ancora lungi dall’essere risolta e la software house dovrà lavorare duramente per ritornare in una situazione economicamente stabile, ma il primo passo è stato fatto e ora il futuro sembra essere maggiormente roseo.