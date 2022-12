Sembra proprio che Starfield condividerà uno dei tratti più “elastici” presenti all’interno di The Elder Scrolls V: Skyrim. Stiamo parlando della gestione delle fazioni, e della possibilità di unirsi a tutte loro anche contemporaneamente e nella stessa partita.

L’informazione è stata resa nota da Will Shen (Lead Quest Designer del gioco), durante una recente chiacchierata nella serie Constellation Questions, in cui è stato interrogato dalla community degli appassionati riguardo alcuni aspetti presenti nel gioco.

I dettagli rilasciati nelle scorse settimane hanno ulteriormente incrementato la curiosità dei fan nei confronti di Starfield, i quali hanno più volte ribadito i loro personalissimi desideri legati al videogioco. Andando oltre l’impegno generale in fase produttiva (un esempio di ciò lo abbiamo con la “particolare consulenza spaziale” assunta in corso d’opera) le domande inerenti al gioco e alle sue possibilità restano ancora un territorio quasi del tutto inesplorato.

Così nella serie Costellation Questions è stato chiesto a Bethesda se nel titolo ci sarà la possibilità di unirsi a più fazioni contemporaneamente, come avviene in Skyrim, o se quest’azione sarà limitata dall’una o dall’altra scelta. Di seguito trovate la risposta di Will Shen riportata anche da gamesradar.com: “Una delle prime cose che abbiamo deciso di realizzare è che la missione principale facesse fare ai giocatori un piccolo tour di tutti i sistemi e di tutti i personaggi principali, in modo da potersi fare un’idea degli affari in cui sono coinvolti. Sempre all’inizio dello sviluppo abbiamo discusso della possibilità che le fazioni fossero in conflitto tra loro. Abbiamo deciso di fare in modo che possiate giocare con tutte loro, indipendentemente dalle altre. Questa volta vogliamo che le storie siano più personali. Voi influenzerete la direzione di queste fazioni. Per dire, le politiche dei Free Star Ranger: cos’è più importante, la giustizia o l’industria? Dove li indirizzerete, in una direzione o nell’altra?”, per poi continuare, “Non dovrete necessariamente diventare i capi di ogni singola fazione del gioco, ma ovviamente, tutti i personaggi principali in ogni questline si rifletteranno sulle vostre scelte. Quello che farete avrà conseguenze di vasta portata su ciò che interessa davvero ai singoli gruppi di cui farete parte”.