Starfield è molto diverso da come possiamo immaginarlo, parola di Bethesda

Pur essendo ancora avvolto nel mistero, Starfield è già un sogno per gli amanti dei giochi Bethesda. E non potrebbe essere altrimenti: si tratta della prima Ip originale del team di sviluppo e publisher statunitense in oltre vent’anni di attività e con un setting mai esplorato prima d’ora. Mentre ci avviciniamo alla sua data di uscita a piccoli passi (manca ancora un anno al suo arrivo in esclusiva su console Xbox e PC), continuiamo ad ascoltare i piccoli dettagli che vengono diffusi direttamente da Todd Howard e colleghi, a piccole dosi. E questa volta si parla soprattutto della natura del titolo.

Howard, insieme allo studio director Angela Browder e l’art director Matt Carofano ha voluto entrare nei dettagli di Starfield, almeno per quanto riguarda la grandezza del progetto. “Si tratta di un gioco più realistico, basato sulla scienza”, ha spiegato Carofano durante la chiacchierata con Carofano. Non si tratta solo di aggiungere realismo al gameplay, ma anche all’intero mood del gioco. “Poter guardare il tramonto e la notte arrivare da un pianeta in orbita non sono elementi di gameplay. Tutto però è vitale per rendervi partecipi dell’esperienza”, ha aggiunto proprio Howard.

Howard però ci mette in guardia: Starfield non è solo un gioco, ma molto di più. Si tratta del loro prossimo prodotto in grado di durare nel tempo, forse un po’ come Skyrim. “Quello che abbiamo fatto comincia ad essere reale. Abbiamo concettualizzato tutto: dal cibo ai giocattoli dei bambini alle storie della buonanotte. La storia dei personaggi, i loro divertimenti. Non è un gioco, è un universo vero e proprio”, ha spiegato Howard.

Starfield debutterà l’11 novembre 2022, come detto poco sopra solamente su console Xbox e PC. Essendo un’esclusiva Microsoft, il gioco sarà disponibile fin dal day one su Xbox Game Pass. Mentre ci avviciniamo alla data di uscita non è da escludere che Bethesda e la casa di Redmond non decidano di lanciare sul mercato anche una Collector’s Edition del titolo, come già avvenuto con le precedenti iterazioni di Fallout e The Elder Scrolls.