Starfield o The Elder Scrolls 6? Per Bethesda la scelta è stata chiara fin dall’inizio

In molti si chiederanno come mai Bethesdaha deciso di presentare Starfield sul palco dell’E3 2021 insieme a Xbox invece di The Elder Scrolls 6. La risposta potrebbe non essere così scontata, soprattutto considerando il successo che ha avuto Skyrim e di come il franchise non sia mai stato più in forma che mai. Ora la risposta ce la fornisce Todd Howard, in una lunga intervista concessa a IGN, in merito proprio ai 10 anni di Skyrim.

Stando alle parole di Howard, la filosofia di Bethesda è sempre stata molto chiara: fare Starfield ora, mettendo per un attimo da parte il sequel di Skyrim, era l’unica cosa da fare. Si trattava di una scelta “al limite”: se il team di sviluppo avessero dato priorità a The Elder Scrolls 6 invece della nuova IP, molto probabilmente non avrebbero avuto altre occasioni per lavorare al loro primo gioco sci-fi e prima proprietà intellettuale inedita dopo anni e anni.

“Volevamo fare qualcosa di diverso da tantissimo tempo e provare a sperimentare in un nuovo universo. Se non ora, quando? Se ripenso al tempo passato, abbiamo cominciato a lavorare a Starfield dopo Fallout 4, ovvero nel 2015”, ha dichiarato Howard durante l’intervista. La decisione dunque è venuta spontanea: The Elder Scrolls 6 poteva essere messo in pausa, la nuova IP assolutamente no.

Per quanto riguarda però i tempi di sviluppo, beh, qui le cose si fanno ancora più incerte. Conoscendo i tempi di Bethesda, molto probabilmente dopo Starfield ci saranno diversi anni di assenza prima di poter vedere il nuovo The Elder Scrolls. D’altronde stiamo parlando di giochi molto grandi, open world immensi, con un dettaglio importantissimo a livello di quest e di game design. Per lavori simili, dunque, ci vorrà del tempo.

Starfield, infine, debutterà l’11 novembre 2022. Il gioco sarà un’esclusiva console Xbox e PC, disponibile su Xbox Game Pass e molto probabilmente anche su Steam. L’uscita su console PlayStation, al momento, non è prevista visto che Bethesda (e tutta la famiglia Zenimax) fa parte della scuderia first party di Microsoft.