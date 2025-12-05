Gli sviluppatori di Auroch Digital, in collaborazione con l'editore Dotemu, stanno lavorando a un progetto che strizza l'occhio agli appassionati di fantascienza militare e ai nostalgici dei first-person shooter della fine degli anni Novanta. L'annuncio è arrivato durante il PC Gaming Show Most Wanted, dove è stato presentato Starship Troopers: Ultimate Bug War!, uno sparatutto che pesca a piene mani dall'universo cinematografico di Paul Verhoeven. Il rilascio è previsto per i primi mesi del 2026 su PC e console di ultima generazione, inclusa la nuova Nintendo Switch 2. Qui trovate il trailer.

La scelta stilistica compiuta dal team di sviluppo punta a ricreare l'atmosfera visiva dei titoli FPS che hanno fatto la storia del genere negli anni Novanta, un'epoca d'oro per gli sparatutto frenetici e senza fronzoli. Per chi ha vissuto quel periodo videoludico, l'approccio dovrebbe risultare immediatamente riconoscibile: grafica essenziale ma efficace, ritmo serrato e una formula di gioco che privilegia l'azione pura rispetto a meccaniche eccessivamente stratificate.

La narrazione si colloca temporalmente un quarto di secolo dopo le vicende raccontate nel film Fanteria dello Spazio, portando i giocatori a vestire i panni di Samantha Dietz, una combattente esperta che ha già affrontato gli orrori della Prima Guerra degli Insetti. La campagna attraverserà scenari che i fan del film ricorderanno bene, come l'infernale Klendathu e il desolato Planet P, ma includerà anche ambientazioni inedite progettate appositamente per questa esperienza videoludica.

Johnny Rico torna come generale per guidare i giocatori

L'arsenale a disposizione del giocatore comprende oltre trenta armi e equipaggiamenti diversi, spaziando dal classico fucile Morita alle potenti tute meccaniche, fino ad arrivare alle devastanti cariche nucleari tattiche. Questa varietà dovrebbe garantire approcci differenti agli scontri contro le orde di Arachnid, permettendo di alternare tra strategie più dirette e tattiche che sfruttano l'equipaggiamento pesante.

Un elemento che rafforza il collegamento con il materiale originale è la presenza di Casper Van Dien, l'attore che interpretò Johnny Rico nel film del 1997. Il personaggio riappare qui con il grado di generale e accompagnerà i giocatori attraverso sequenze realizzate con filmati FMV, una tecnica che riporta alla mente proprio quegli anni Novanta a cui il gioco si ispira anche sul piano estetico. La scelta di utilizzare scene con attori reali aggiunge un tocco di autenticità e crea un ponte generazionale tra il cinema e il videogioco.

Il progetto punta chiaramente a un pubblico che apprezza gli sparatutto dalle meccaniche classiche e dirette, lontani dalle complessità dei moderni shooter tattici. Le piattaforme scelte per il lancio includono PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e la nuova console Nintendo, garantendo una distribuzione capillare tra gli appassionati del genere. Resta da vedere se questa operazione nostalgia riuscirà a conquistare anche chi non ha mai visto il film originale o non ha mai giocato agli FPS degli anni Novanta.