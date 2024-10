Turtle Beach Stealth 600 Gen 3 | Recensione

Turtle Beach ha lanciato la terza generazione delle cuffie gaming wireless Stealth 600, disponibili al prezzo di 109€. Il nuovo modello offre una duplice connettività wireless tramite dongle USB e Bluetooth, compatibilità con le principali console e PC, un'autonomia fino a 80 ore e un design rinnovato più minimale rispetto alle versioni precedenti. Ma andiamole a osservare più nel dettaglio.

Come sono fatte

Le Stealth 600 Gen 3 segnano un cambio di rotta nel design rispetto alle precedenti iterazioni. Turtle Beach ha optato per linee più pulite e minimali, abbandonando le colorazioni sgargianti in favore di un look più sobrio e maturo disponibile in nero (la nostra edizione) o bianco.

La costruzione è interamente in plastica, ma di buona qualità con finiture opache. I materiali trasmettono una sensazione di solidità nonostante il peso contenuto di soli 318 grammi. L'archetto è rivestito in similpelle, mentre i padiglioni presentano cuscinetti in tessuto traspirante con memory foam.

I controlli sono posizionati sui padiglioni, con due rotelle dal rilievo differenziato per regolare facilmente i volumi di chat e gioco. Sono presenti anche pulsanti personalizzabili tramite app, ma risultano meno facili da individuare al tatto, poiché si trovano a filo del padiglione. Il microfono è integrato nel padiglione sinistro con meccanismo flip-to-mute.

Esperienza

Partiamo subito dal punto di forza di quelle Stealth 600 Gen 3: la duplice connettività wireless tramite il Dongle USB 2.4GHz per bassa latenza e il Bluetooth 5.2 per dispositivi mobile.

Questo permette di utilizzare le cuffie con tutte le principali piattaforme di gioco: PlayStation 5/4, Xbox Series X|S/One, Nintendo Switch, PC/Mac e prodotti mobile. Da notare però che solo la versione Xbox è pienamente compatibile con tutte le piattaforme, mentre il modello PlayStation ha limitazioni con le console Microsoft.

L'accoppiamento è rapido e stabile, con un buon raggio d'azione che permette di muoversi liberamente senza perdere il segnale. Non è possibile però utilizzare contemporaneamente entrambe le connessioni wireless.

I driver da 50mm offrono una risposta in frequenza standard 20Hz-20kHz, di conseguenza sono in linea bene o male con la maggior parte degli headset gaming presenti sul mercato su questa fascia di prezzo.

L'audio risulta molto buono negli sparatutto come Halo Infinite e Call of Duty, ma può richiedere aggiustamenti tramite equalizzazione per ottenere il massimo se si gioca competitivamente online, dove è necessario intervenire sugli alti per udire tutti i passi dei nemici e il loro posizionamento. Anche nei racing sono rimasti soddisfatto, con la chiara percezione del rombo dei motori con giochi quali Forza Horizon 5 e Assetto Corsa Competizione. Inevitabilmente non sono perfette per ascoltare la musica, ma fatto comunque il loro dovere.

Il duplice collegamento wireless è sempre gradito in questa fascia di prezzo

Il microfono unidirezionale non è incredibile, ma fa il suo dovere. Di positivo ha sicuramente una buona cancellazione del rumore ambientale tramite IA che vale la pena sottolineare.

Sono rimasto un po' deluso dal comfort. Nonostante i miglioramenti rispetto alla generazione precedente, l'archetto è poco imbottito e i padiglioni non sono molto profondi, creando fastidio a persone come me che indossano gli occhiali.

L'autonomia è invece promossa, con fino a 80 ore di utilizzo dichiarate e ricarica rapida. Io ne ho registrate circa 70, quindi siamo sicuramente molto vicini a quanto dichiarato.