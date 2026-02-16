Il panorama delle esclusive PlayStation potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo multipiattaforma. Shift Up, lo studio coreano dietro Stellar Blade, ha confermato nei documenti finanziari della società l'intenzione di espandere il proprio action game oltre PS5 e PC, aprendo concretamente le porte a Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Una mossa strategica che ridefinisce il posizionamento di un titolo che, dal lancio, ha dimostrato di possedere un solido potenziale commerciale a lungo termine, con vendite costanti e un riscontro positivo da parte della community.

Nella sezione Q&A del report finanziario più recente, Shift Up ha descritto Stellar Blade come "un IP stabile a coda lunga, supportato da uno slancio di vendite sostenuto e da un'accoglienza calorosa da parte degli utenti fin dal lancio". Lo studio ha dichiarato di stare "valutando un'espansione su piattaforme oltre PS5 e PC per ampliare la portata del pubblico", strategia che dovrebbe sia introdurre il titolo a nuovi giocatori sia costruire gradualmente l'attesa per il prossimo capitolo della serie.

Quello che Shift Up definisce "il prossimo capitolo" non è altro che Stellar Blade 2, già entrato in fase di sviluppo. Il team ha chiarito che il 2026 sarà l'anno in cui più utenti sperimenteranno il titolo originale mentre crescerà momentum e aspettativa verso la nuova fase del franchise. L'approccio multipiattaforma si inserisce in una visione più ampia di consolidamento dell'IP, permettendo a Stellar Blade di raggiungere segmenti di mercato finora inesplorati e di costruire una base di fan più ampia in vista del sequel.

Il team ha già distribuito bonus da 4.000 dollari e Apple AirPods Max a tutto il personale, mentre in precedenza erano stati regalati PS5 Pro e Nintendo Switch 2

Parallelamente, lo studio sta lavorando a Project Spirits, che sarà pubblicato da Level Infinite e descritto come il prossimo titolo di punta dello studio. Lo sviluppo procede "costantemente sotto una collaborazione strategica con un partner globale", con focus su qualità e scalabilità internazionale attraverso co-sviluppo e partnership strategiche che coprono l'intero spettro di pianificazione, sviluppo e operazioni di servizio. Shift Up ha promesso di rivelare ulteriori dettagli "entro l'anno", incluse informazioni sulla direzione del progetto e sulle sue caratteristiche chiave.

La politica di gestione del personale di Shift Up si distingue nel panorama dell'industria videoludica per la sua generosità. Il mese scorso, lo studio ha nuovamente distribuito bonus e regali del valore di circa 4.000 dollari all'intero team, includendo Apple AirPods Max, Apple Watch e un bonus in contanti di circa 3.400 dollari. L'anno precedente, il personale aveva ricevuto una PS5 Pro ciascuno insieme a un bonus monetario equivalente, mentre a giugno, quando Stellar Blade raggiunse il traguardo di 3 milioni di copie vendute, ogni dipendente ottenne una Nintendo Switch 2.

Nel 2024, i membri dello staff ricevettero carte prepagate del valore di circa 6.800 dollari, mentre nel 2023 furono distribuiti iPhone 14, tra altri benefit. Questa strategia di retention mira a mantenere e incentivare i talenti esistenti in un'industria nota per l'alto tasso di turnover e per condizioni di lavoro spesso problematiche. Un approccio che si contrappone nettamente alla cultura del crunch e alla gestione del personale tipica di molti studi occidentali.

Il riconoscimento per il lavoro di Shift Up è arrivato anche a livello istituzionale: il CEO dello studio ha recentemente ricevuto la Presidential Commendation ai Korean Content Awards di quest'anno per il suo contributo all'industria videoludica coreana con i giochi Goddess of Victory: Nikke e Stellar Blade. Un premio che sottolinea l'importanza crescente della Corea del Sud nel panorama dello sviluppo videoludico globale, capace di produrre titoli AAA competitivi sul mercato internazionale.