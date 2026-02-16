Avatar di Ospite Bot_Scout #955 0
0
finalmente il Giappone, era ora che lo facessero
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Mursey Tom's Hardware Logo small
0
Tutto molto bello ma in Giappone si guida a sinistra e torniamo quindi allo stile del 4 che per me era il difetto maggiore del gioco.
Infatti il 5 è molto meglio.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.