Il Giappone diventa il palcoscenico principale del prossimo capitolo della celebre serie racing di Playground Games, che ha scelto di rispondere a una delle richieste più insistenti della community. L'annuncio arriva attraverso un aggiornamento pubblicato su Steam, dove lo sviluppatore britannico svela nel dettaglio i diversi ambienti che i giocatori potranno esplorare quando Forza Horizon 6 debutterà il prossimo 19 maggio su PC, Xbox Series X|S e Game Pass. La versione PlayStation 5 seguirà nei mesi successivi, segnando un'ulteriore apertura della storica esclusiva Microsoft verso altre piattaforme.

La scelta del Sol Levante non è casuale: la conformazione geografica dell'arcipelago giapponese offre una straordinaria varietà di scenari in uno spazio relativamente contenuto. Si passa dalle pianure agricole alle scogliere battute dall'oceano, dalle foreste rigogliose alle catene montuose dove la neve persiste per gran parte dell'anno. Questa diversità naturale rappresenta un terreno di gioco ideale per un racing game open world, permettendo di alternare gare urbane mozzafiato a percorsi sterrati tra i boschi, senza dimenticare rilassanti sessioni di guida panoramica con l'iconico Monte Fuji che domina l'orizzonte.

L'aggiornamento Steam rivela cinque dei sei biomi previsti, ciascuno accompagnato da un trailer dedicato: pianure, costa, regione alpina, lowlands e highlands. Il sesto ambiente, non ancora mostrato ufficialmente ma facilmente intuibile, dovrebbe essere costituito dall'area metropolitana di Tokyo. La capitale nipponica, con i suoi quartieri illuminati da insegne al neon e la densità urbana caratteristica, fungerà da scenario per le competizioni cittadine più serrate.

Ciò che distingue questa iterazione dalle precedenti è l'attenzione riservata all'elevazione del terreno. Playground Games ha confermato che si tratta della mappa con i dislivelli più marcati mai realizzati per la serie Forza Horizon. Questo aspetto non si limita a migliorare l'impatto visivo, ma introduce nuove dinamiche di gameplay: le salite e discese tra le montagne giapponesi richiedono una gestione diversa della vettura, i tracciati fuoristrada diventano più tecnici e impegnativi, mentre la morfologia del terreno influenza le prestazioni in modo più significativo rispetto al passato.

Il comparto tecnico si conferma un punto di forza dello studio britannico, con un livello di dettaglio maniacale e una resa grafica che punta al fotorealismo. Gli sviluppatori hanno lavorato per catturare l'essenza visiva del Giappone, riproducendo non solo la geografia ma anche l'atmosfera unica di questo paese. Il sistema meteorologico dinamico e l'alternanza delle stagioni completano il quadro: le condizioni climatiche modificheranno radicalmente l'aspetto degli ambienti e avranno un impatto concreto sulla guida, variando a seconda della zona in cui ci si trova.

La mappa rappresenta da sempre uno degli elementi cruciali della serie Forza Horizon, e per questo sesto episodio lo studio ha voluto alzare ulteriormente l'asticella. La riproduzione del Giappone promette di soddisfare diverse tipologie di giocatori: chi cerca l'adrenalina delle gare competitive troverà circuiti urbani e montani impegnativi, mentre gli appassionati di esplorazione potranno perdersi tra paesaggi rurali e costieri di rara bellezza. L'integrazione tra varietà ambientale, profondità tecnica e cura estetica definisce l'ambizione di Playground Games per questo capitolo tanto atteso.