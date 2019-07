Stranger Things 3: gratis un tema dinamico su PS4

Stranger Things arriva sulla nostra PlayStation 4 con un nuovo tema gratuito: fra pochi giorni potremo anche giocare con il videogame dedicato alla serie.

L’uscita della terza stagione di Stranger Things è ormai alle porte. Il quattro luglio potremo scoprire cosa accadrà ai ragazzi di Hawkins. Si tratta di un evento interessante anche per noi gamer visto che in contemporanea sarà reso disponibile il gioco rétro dedicato alla serie: Stranger Things 3: The Game. Due giorni d’attesa non sono molti ma se proprio non resistete, sarete felici di sapere che Netflix e Sony hanno deciso di farci un regalo: un tema dinamico per PS4 completamente gratuito.

Accedendo al PlayStation Store, infatti, potrete trovare il tema dinamico che potete vedere qui sotto, ritratto in un breve video. Purtroppo il filmato non include l’audio, ma sappiate che una volta su console avrete modo di sentire l’iconico tema musicale della serie: un’ottima scelta per rivivere i momenti clou della serie a ogni accensione della console.

Il tema gratuito per PS4 di Stranger Things è attualmente disponibile sul PlayStation Store Europeo. Stranger Things 3: The Game sarà rilasciato su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e anche in versione mobile. Si tratta di un picchiaduro a scorrimento con visuale isometrica con minimi elementi GDR: ci saranno molti personaggi da controllare, sarà possibile giocare in coop locale e potenziare i protagonisti con alcuni oggetti da recuperare tramite missioni. E sì, 11 sarà il personaggio più potente del gioco: preparatevi a distruggere i vostri avversari con i suoi poteri telecinetici.