Stranger Things 3: The Game arriva il 4 luglio

Stranger Things 3: The Game è il nuovo gioco in stile retro che ci farà vivere le avventure della serie televisiva di Netflix, in arrivo il 4 luglio.

Durante la conferenza Nintendo dedicata ai nuovi Nindies, abbiamo avuto modo di vedere molti titoli: tra quelli che ci hanno più intrigato vi è sicuramente Stranger Things 3: The Game. Come è facile intuire, si tratta di un videogame che ci permetterà di rivivere le avventure della serie di Netflix. In pieno stile anni ’80, potremo controllare uno tra dodici personaggi presi direttamente dalla serie ed esplorare un mondo con visuale isometrica e uno stile grafico 16-bit.

È stato mostrato un trailer, che potete trovare qui sotto, nel quale possiamo vedere alcune scene di gameplay, impostate come un classico picchiaduro a scorrimento, nel quale dobbiamo liberarci dei nemici che ci si parano di fronte. Guardiamolo insieme.

Esattamente come la serie, sarà disponibile a partire dal 4 luglio 2019. Sarà disponibile su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Il gioco era stato annunciato ai The Game Awards 2018, ma ora sappiamo esattamente quando potremo giocarlo. Diteci, vi butterete in questa nuova avventura sottosopra?