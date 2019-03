Stranger Things 3, prime immagini e trailer. Arriverà il 4 luglio!

La terza stagione di Stranger Things arriverà dal prossimo 4 luglio. Netflix, intanto, ha pubblicato il trailer e le prime immagini.

La serie Stranger Things è riuscita nella difficile missione di appassionare un pubblico davvero variegato ed espanso. Dopo due stagioni di gran successo, Netflix ha annunciato ufficialmente che la terza stagione sarà disponibile dal prossimo 4 luglio per tutti gli abbonati al suo servizio.

La società statunitense ha pubblicato le prime immagini della nuova serie che ci presentano i protagonisti pervasi da uno spirito ed un approccio agli eventi del tutto diverso dalle precedenti stagioni. La città di Hawkins (già teatro di avvenimenti sovrannaturali ndR) appare immersa dai colori dell’estate, che restituiscono un feedback visivo decisamente diverso dal passato quando era sempre rappresentata con toni cupi autunnali e invernali.

“Accanto ai vecchi amici della prime due stagioni – Millie Bobbie Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Dacre Montgomery, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Cara Buono, Winona Ryder e David Harbour – si sono aggiunti Maya Hawke, Jake Busey e Cary Elwes”, recita il comunicato ufficiale.

Oltre alle immagini, Netflix ha anche diffuso il primo trailer ufficiale di questa stagione. La rinnovata Hawkins sarà minacciata da un nuovo “demogorgone” più grosso rispetto al passato, che metterà sicuramente a repentaglio la vita dei protagonisti (Eleven, Dustin, Mike, Will, Max e Steve). Ma non mancheranno ulteriori spunti narrativi, come le perplessità di Dustin e all’infezione di Billy (apparentemente simile a quella di Will ndR).

I fratelli Duffer, insieme all’intero cast, sono quindi di nuovo all’opera per raccontare una nuova e grande avventura. Appuntamento al prossimo 4 luglio. Seguiranno aggiornamenti, quindi continuate a seguirci.