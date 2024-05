Elden Ring, la Guida Completa: come proseguire? (Soluzione, Missioni e Boss)

Benvenuti Senzaluce nella guida completa di Elden Ring, la più ricca che potete trovare in Italia. In questa gigantesca soluzione vedremo come affrontare la trama principale del gioco, come sbloccare le mappe, quali sono i metodi migliori per abbattere i boss, come ottenere trofei e obiettivi, come soddisfare le richieste dei personaggi secondari e molto altro ancora per aiutarvi a completare Elden Ring al 100%. Ovviamente vi suggeriamo di seguire anche tutti gli altri link per ulteriori consigli, informazioni e quant'altro sul gioco di From Software.

Soluzione completa di Elden Ring: dove andare? L'ordine migliore per procedere nelle regioni

Dopo aver scelto la classe e aver completato il tutorial, dedicate qualche minuto a sbloccare la prima sezione della mappa di Sepolcride e poi partite all'avventura!

Elden Ring è un gioco ricchissimo di cose da fare, attività secondarie, boss alternativi e oggetti da trovare. Domande come "dove andare in Elden Ring?" oppure "Cosa fare dopo aver ucciso un boss?" si affolleranno di continuo nella vostra testa ma non preoccupatevi perché con questa soluzione potrete scoprire come procedere nella trama principale e come affrontare nell'ordine migliore ogni location (comprese quelle segrete).

INDICE STORIA PRINCIPALE

INDICE AREE SEGRETE

Sepolcride

LUOGHI DI INTERESSE PRINCIPALI

Ce ne sono tantissimi altri, ma questi sono 6 luoghi da visitare assolutamente a Sepolcride:

Castello Grantempesta (per proseguire nella trama)

Penisola del Pianto (grande porzione di mappa aggiuntiva a sud di Sepolcride)

Boscotetro (l'unico bosco sulla mappa di Sepolcride)

Fortezza di Morne (dungeon secondario sulla Penisola del Pianto)

Fortezza Haight (mini dungeon a est di Boscotetro)

Villaggio di Idrocanto (all'estremo nord della mappa sopra Boscotetro)

Una volta superato il tutorial vi ritroverete a Sepolcride e per procedere nella storia dovrete recarvi al Castello di Grantempesta che si trova poco più a nord sulla mappa. Tutto quello che dovrete fare sarà seguire la strada principale verso nord e, giunti alle Rovine davanti al Cancello girare verso sinistra e procedere fino a Colle Tempesta per continuare ancora a sinistra e raggiungere il castello.

Sul cammino troverete diversi luoghi di grazia (i falò del gioco per intenderci). Ricordate di riposare ad ognuno di esso sia per sbloccare il trasporto rapido in quel preciso luogo di grazia sia per fare la conoscenza di Melina. Questo personaggio secondario vi fornirà infatti la vostra cavalcatura magica, Torrente, con cui gli spostamenti diventeranno più semplici. E inoltre vi porterà alla Tavola Rotonda, un vero e proprio hub di riposo, quello che in Bloodborne era il Sogno del Cacciatore.

Se seguite i fasci di luce gialla che fuoriescono da questi primi luoghi di grazia arriverete senza problemi al luogo di grazia chiamato Corridoio per il Castello. La strada fuori è lastricata di guardie ma grazie a Torrente potrete evitarle senza problemi. Giunti a questo punto vi si parerà davanti uno dei primi grossi boss del gioco (anche chiamati Nemici Potenti per distinguerli da tutti gli altri numerosissimi boss presenti un po' ognidove). Prima di affrontarlo sarà parecchio utile comprare dal mercante Kalé, che troverete presso il luogo di grazia Chiesa di Elleh, il Corredo da Creazione (300 rune) che vi servirà per poter creare gli oggetti. Inoltre è utile comprare anche la Campana Evoca Spiriti (100 rune) dai Resti della Leggidita alla Tavola Rotonda per evocare le ceneri degli spiriti e farvi aiutare in battaglia.

Margit, il Presagio Implacabile

Per proseguire nella trama dovrete quindi salire dal Corridoio per il Castello e abbattere Margit, il Presagio Implacabile. Un vero osso duro se avete preso un personaggio dal combattimento ravvicinato. Vi rimandiamo alla guida ai boss per la strategia.

Castello di Grantempesta

Sconfitto Margit potrete accedere ad una delle più grosse aree del gioco che non si trovano nell'overworld e che ricordano un intero livello di Bloodborne. L'obiettivo è attraversare tutta l'area e arrivare al boss finale. Di seguito tutti i passi da compiere per attraversare il Castello di Grantempesta indenni.

Arrivati al portone girate a sinistra e parlate con il Guardiano che vi consiglierà di passare dal buco sulla parete, ditegli di si e proseguite;

Attraversate il sentiero roccioso fino a raggiungere il primo luogo di grazia dentro il castello: Dirupo di Grantempesta ;

; Salite le scale di legno a destra ed eliminate i nemici col cappuccio rosso (attenzione perché possono richiamarne altri se si accorgono di voi);

Entrate nel castello e salite sulle scale di legno facendo molta attenzione ad avvicinarvi ai barili esplosivi perché ci sono molti avversari pronti a farli saltare;

Mentre salite noterete una porta chiusa. Vi serve la Chiave Arrugginita che potrete ottenere nella stanza in cima alle scale sconfiggendo il cavaliere;

che potrete ottenere nella stanza in cima alle scale sconfiggendo il cavaliere; Aprite la porta, entrate e salite le scale fino a giungere al nuovo luogo di grazia chiamato: Torre Baluardo . Se alite fino in cima alle scale invece trovate dei nemici e qualche Runa;

. Se alite fino in cima alle scale invece trovate dei nemici e qualche Runa; OPZIONALE 1 - Uscite dalla stanza di sinistra e superate il bastione con le aquile. A metà bastione saltate giù dal balconcino di sinistra, poi passate sul muro diroccato di destra e continuate a scendere assicurandovi che sotto ci sia sempre un punto in cui saltare. Arriverete su un costone roccioso che crollerà ma voi non vi farete nulla. Proseguite per trovare il Cavaliere del Crogiolo , un nemico molto forte. Prima di iniziare lo scontro proseguite fino alla torre per attivare uno dei due ascensori che vi riportano a Torre Baluardo. Potete anche cercare di far cadere il cavaliere nel buco lasciato dall'ascensore, comunque sia una volta sconfitto riceverete l'incantesimo Forma del Crogiolo: Corna.

- Uscite dalla stanza di sinistra e superate il bastione con le aquile. A metà bastione saltate giù dal balconcino di sinistra, poi passate sul muro diroccato di destra e continuate a scendere assicurandovi che sotto ci sia sempre un punto in cui saltare. Arriverete su un costone roccioso che crollerà ma voi non vi farete nulla. Proseguite per trovare il , un nemico molto forte. Prima di iniziare lo scontro proseguite fino alla torre per attivare uno dei due ascensori che vi riportano a Torre Baluardo. Potete anche cercare di far cadere il cavaliere nel buco lasciato dall'ascensore, comunque sia una volta sconfitto riceverete l'incantesimo Uscite dalla stanza di sinistra e superate il bastione con le aquile, attenzione perché lanciano barili esplosivi;

Passate sul tetto e poi scendete nelle stanze di sotto per trovare Rogier lo Stregone in una chiesetta;

in una chiesetta; Proseguite, superate il cavaliere sul ponte e scendete fino a raggiungere le cucine e la sala da pranzo. Qui troverete un midboss a metà tra Margit e il boss finale di quest'area, non è molto forte ma se volete potete evitare lo scontro. Entrate però nella porta in fondo e attivate il secondo ascensore che porta a Torre Baluardo;

OPZIONALE 2 - Nei pressi della sala da pranzo troverete anche una zona con un mucchio di cadaveri e dei cani che stanno facendo un banchetto. Dalla cima della pila di cadaveri potrete raccogliere il Cappuccio Cremisi , ottimo se siete dei maghi.

- Nei pressi della sala da pranzo troverete anche una zona con un mucchio di cadaveri e dei cani che stanno facendo un banchetto. Dalla cima della pila di cadaveri potrete raccogliere il , ottimo se siete dei maghi. Uscite dalla porta adiacente alla sala da pranzo per ritrovarvi in uno spiazzo pieno di nemici e con le balestre fiammeggianti puntate su di voi. Attenti perché sono quasi letali! Correte oltre i nemici ed entrate nella porta a sinistra salendo le scale della rocca poco dietro di loro per riposarvi al luogo di grazia: Camera del montacarichi ;

; OPZIONALE 3 - Se tornate nel luogo pieno di nemici partendo dal luogo di grazia e girate subito a destra potrete entrare in una stanza in cui trovare una Profezia (un luogo dipinto da raggiungere sulla mappa). Attenzione perché appena fuori dalla stanza c'è un cane e un gigante che dorme.

- Se tornate nel luogo pieno di nemici partendo dal luogo di grazia e girate subito a destra potrete entrare in una stanza in cui trovare una (un luogo dipinto da raggiungere sulla mappa). Attenzione perché appena fuori dalla stanza c'è un cane e un gigante che dorme. OPZIONALE 4 - Per aprire la porticina nella stanza del montacarichi dovrete raggiungere una zona segreta sotto al castello dove dovrete combattere un Albero Ulcerato . Per farlo prendete il montacarichi ed entrate nella porta di sinistra in cima. Costeggiate il muro di sinistra e finita la passerella in legno saltate sul cornicione davanti a voi. Proseguite a destra ed entrate in una delle finestre aperte e poi proseguite ancora nel percorso guidato per raggiungere l'area segreta sotto al castello.

- Per aprire la porticina nella stanza del montacarichi dovrete raggiungere una zona segreta sotto al castello dove dovrete combattere un . Per farlo prendete il montacarichi ed entrate nella porta di sinistra in cima. Costeggiate il muro di sinistra e finita la passerella in legno saltate sul cornicione davanti a voi. Proseguite a destra ed entrate in una delle finestre aperte e poi proseguite ancora nel percorso guidato per raggiungere l'area segreta sotto al castello. Dall'ultimo luogo di grazia raggiunto prendete il montacarichi, salite e girate a sinistra. Eliminate i vasi con le braccia per ottenere un Vaso Incrinato utile a fabbricare vasi da lancio, poi proseguite verso nord fino a raggiungere l'ultimo luogo di grazia della zona prima dello scontro finale: Cella Isolata ;

; OPZIONALE 5 - Prima di uscire dalla cella e girare a destra per incontrare il boss, girate a sinistra e raccogliete dal giardino un Seme d'Oro accanto al ramo dorato che spunta dal terreno.

Godrick l'Innestato

Un boss decisamente meno fastidioso di Margit che richiederà solo la conoscenza dei suoi attacchi e un po' di attenzione per essere sconfitto. Vi rimandiamo alla guida ai boss per la strategia.

Una sosta alla Rocca della Tavola Rotonda

Battuto Godrick otterrete la prima delle Rune Maggiori del gioco e la Rimembranza dell'Innestato. Potrete poi finalmente accedere alla stanza delle Due Dita alla Tavola Rotonda. Si tratta della stanza subito dietro la Tavola. Andate, toccate le due dita per ricevere un gesto e poi parlate con la Leggidita lì a fianco per saperne di più sulle Rune Maggiori e per poter sfruttare la rimembranza.

Se donata alla Leggidita infatti la Rimembranza di Godrick permette di ottenere l'arma Drago Innestato, oppure l'Ascia di Godrick. Sono entrambi armi molto forti, ma potrete ottenerne solo una. A meno che non troviate un Santuario Errante per duplicare la rimembranza. E ne potete trovare uno nella Pianura a Sinistra della Penisola del Pianto. Oltretutto, se non volete le armi proposte dalla Leggidita potete anche vendere la rimembranza ottenendo ben 20.000 rune (e se la duplicate 40.000) un bel gruzzolo no?

Non dimenticate di parlare inoltre con Ser Gideon Ofnir che vi indicherà dove trovare gli altri detentori delle Rune Maggiori E parlate anche con gli altri personaggi per avere accesso a numerose missioni secondarie.

Come ripristinare la Runa Maggiore di Godrick?

Se avete parlato con la Leggidita alla Tavola Rotonda avrete scoperto che la Runa Maggiore che vi siete sudati va ripristinata perché ha perso i suoi poteri. Per fare ciò dovete raggiungere la Torre Divina della regione di Sepolcride. Si tratta della grande torre al centro della mappa collegata al Castello di Grantempesta da un lungo ponte che, purtroppo, è crollato. Come fare quindi per raggiungere la torre divina di Sepolcride?

Andate a Castello Grantempesta nel luogo di grazia Camera del Montacarichi e scendete verso sud, attraversando quindi tutte le guardie armate di balestra e lanciafiamme. Il combattimento è sconsigliato, correte a zigzag per evitarle e una volta arrivati allo spiazzo aperto in fondo girate a sinistra per entrare in una rocca con 4 statue (si tratta dell'inizio del ponte per la torre divina).

OPZIONALE - Se proseguite oltre la torre potrete aprire il cancello del Castello Grantempesta dalla porta a destra, sbloccando anche il luogo di grazia nei pressi della leva per sollevarlo.

Continuate quindi sul ponte verso la torre fino ad incontrare 3 giganti. Superateli e raggiungete il teletrasporto alla fine del ponte che vi porterà direttamente ai piedi della torre. Ora tutto quello che dovrete fare sarà prendere l'ascensore e salire (c'è anche un luogo di grazia). In cima vi basterà interagire con ciò che troverete per ripristinare il potere della Runa Maggiore di Godrick.

EFFETTI RUNE MAGGIORI

Runa di Godrick: Aumenta notevolmente tutte le statistiche, comprese le resistenze.

Come usare una Runa Maggiore? Tolta quella di Rennala, che è l'unica già funzionante, le altre rune andranno ripristinate alla torre divina di zona. Per usarle dovrete equipaggiarle in un luogo di grazia dalla voce Runa Maggiore che si sbloccherà non appena ne avrete ripristinata una. Poi avrete bisogno dell'oggetto Saetta Runica. Usandolo potrete infatti accedere ai poteri della runa. Purtroppo gli effetti delle Rune Maggiori non sono sempre attivi e per utilizzarli dovrete sempre passare da una Saetta Runica.

Liurnia

LUOGHI DI INTERESSE PRINCIPALI

Tra i tanti, cinque luoghi da visitare assolutamente a Liurnia:

Accademia di Raya Lucaria (per proseguire nella storia)

Maniero di Caria (dungeon secondario a nord ovest del lago)

Galleria di cristallo di Raya Lucaria (miniera a nord est dell'accademia, cercate il cerchietto rosso e nero sulla mappa poco a nord della Chiesa dei Voti. Completando la miniera sbloccherete il negozio di Pietre da Forgiatura)

Villaggio degli Albinauri (a sud del lago sulla costa ovest)

La prossima Runa Maggiore da ottenere si trova a Liurnia, subito a nord di Sepolcride. Dovrete recarvi al centro del grande lago principale per raggiungere l'Accademia di Raya Lucaria. Purtroppo non potrete entrare, perché l'Accademia è protetta da un incantesimo magico e solo una Chiave di Scintipietra vi permette di accedere.

Fortunatamente la chiave è vicina MA è protetta da un drago. Se sarete abbastanza veloci con Torrente non dovrete sconfiggerlo e vi basterà raccogliere la chiave e poi scappare il più lontano possibile. Con la chiave vi basta recarvi ad uno dei sigilli bluastri dell'Accademia (edificio diroccato al centro del lago) ed interagire con esso per entrare. Qui sotto il punto in cui trovare la chiave di Scintipietra nell'overworld nei pressi dei Boschi Cristallini.

Accademia di Raya Lucaria

Dovrete attraversare tutta l'Accademia e poi sconfiggere Rennala. Ecco tutti i passi da compiere per superare l'Accademia di Raya Lucaria senza lasciarci le penne:

Interagite con il simbolo blu a sud che blocca l'entrata nei pressi del luogo di grazia: Cancello meridionale di Raya Lucaria ;

; Questo vi teletrasporterà ad un altro luogo di grazia interno, ovvero il Cancello Principale dell'Accademia ;

; OPZIONALE 1 - Prima di entrare chiamate Torrente e proseguite sul lungo ponte diroccato che vedete dietro di voi per trovare un Seme d'Oro ;

- Prima di entrare chiamate Torrente e proseguite sul lungo ponte diroccato che vedete dietro di voi per trovare un ; Prendete l'ascensore e salite. Il percorso è abbastanza obbligato quindi correte nel cimitero, evitate i nemici e raggiungete il luogo di grazia chiamato Chiesa del Cuculo ;

; Da qui proseguite e arrivati nel cimitero all'aperto. Dopo la prima zona, scendete lungo il percorso roccioso a sinistra per arrivare alle spalle dei due nemici marionetta e raccogliere appunto le Ceneri dei Soldati Marionetta . Giunti al marchingegno semovente sulla sinistra, saltate su uno dei suoi vani e salite scendendo poi sul costone roccioso in alto;

. Giunti al marchingegno semovente sulla sinistra, saltate su uno dei suoi vani e salite scendendo poi sul costone roccioso in alto; Rientrate nell'accademia e girate a sinistra per arrivare in un corridoio pattugliato da un nemico. Qui girate nuovamente a sinistra per raggiungere una stanza in cui potete raccogliere due oggetti utili dagli scrigni: la Pergamena del Conspectus e il Ricettario dell'Artigiano Scintipietra [5] ;

e il ; Poi proseguite verso il nemico e continuate fino a raggiungere il luogo di grazia: Aula Scolastica ;

; OPZIONALE IMPORTANTE - Da questo luogo di grazia uscite nuovamente all'esterno e salite verso sinistra. Saltate sul marchingegno ascensore e scendete nelle profondità di Raya Lucaria stando attenti a saltare sul costone di roccia con il cristallo. Proseguite fino in fondo e nel grande spiazzo con la Vergine di Ferro nemica guardate a sinistra per trovare il Talismano del Gatto . Si tratta di un oggetto importantissimo per l'esplorazione perché annulla qualsiasi danno da caduta . Se la caduta però è mortale non riuscirà a salvarvi. Inoltre, vicino al talismano, c'è anche un nemico vergine di ferro. Se vi fate mangiare e uccidere nel suo ventre potete essere teleportati a Villa Vulcano , una location molto avanzata nel gioco.

- Da questo luogo di grazia uscite nuovamente all'esterno e salite verso sinistra. Saltate sul marchingegno ascensore e scendete nelle profondità di Raya Lucaria stando attenti a saltare sul costone di roccia con il cristallo. Proseguite fino in fondo e nel grande spiazzo con la Vergine di Ferro nemica guardate a sinistra per trovare il . Si tratta di un oggetto importantissimo per l'esplorazione perché . Se la caduta però è mortale non riuscirà a salvarvi. Inoltre, vicino al talismano, c'è anche un nemico vergine di ferro. Se vi fate mangiare e uccidere nel suo ventre potete essere teleportati a , una location molto avanzata nel gioco. Attraversate il lungo corridoio e salite le scale di destra e poi nuovamente quelle di destra (o sinistra) per arrivare allo scontro con il primo boss obbligatorio dell'area.

Lupo rosso di Radagon

Un boss abbastanza semplice che vi richiederà però abilità nello schivare i suoi attacchi. Potete trovare la strategia completa per abbatterlo nella Guida ai Boss di Elden Ring.

Sconfitto il lupo sbloccherete il luogo di grazia: Aula dibattito . Questo è un luogo di grazia molto importante per i successivi passi da compiere nell'Accademia perché sarà il luogo di grazia principale che vi consentirà di sbloccare tutte le porte del cortile e di raggiungere il boss dell'area.

. Questo è un luogo di grazia molto importante per i successivi passi da compiere nell'Accademia perché sarà il luogo di grazia principale che vi consentirà di sbloccare tutte le porte del cortile e di raggiungere il boss dell'area. OPZIONALE 2 - Vi ritroverete in un grosso piazzale all'aperto pieno di nemici ma anche di oggetti interessanti da raccogliere: dalla fontana al centro dell'area potrete ottenere una Chiave della spada di pietra ; dalla zona a sinistra, sotto il ponte, dopo la fontana, potrete prendere un Seme d'Oro ; salendo le scale diroccate subito a sinistra, non appena usciti in cortile, e guardando nella stanzetta oltre i minion inginocchiati troverete l'oggetto chiave Lama da affilatura scintipietra ;

- Vi ritroverete in un grosso piazzale all'aperto pieno di nemici ma anche di oggetti interessanti da raccogliere: dalla fontana al centro dell'area potrete ottenere una ; dalla zona a sinistra, sotto il ponte, dopo la fontana, potrete prendere un ; salendo le scale diroccate subito a sinistra, non appena usciti in cortile, e guardando nella stanzetta oltre i minion inginocchiati troverete l'oggetto chiave ; OPZIONALE 3 - Usciti nel cortile salite le scale diroccate a sinistra e poi le scalette che trovate lì vicino per raggiungere un piccolo terrazzo con due nemici. Saltate giù dalla balconata di sinistra e scendete le scale fino in fondo per sbloccare la porta nel cortile e non dover ogni volta passare da sopra. Salite le scale e proseguite sui tetti. Salite la lunga scala a pioli, scendete sui tetti successivi e dal punto in cui si scende da una seconda scala a pioli saltate verso gli stretti tetti di destra per raccogliere da un cadavere la Chiave della spada magica ;

- Usciti nel cortile salite le scale diroccate a sinistra e poi le scalette che trovate lì vicino per raggiungere un piccolo terrazzo con due nemici. Saltate giù dalla balconata di sinistra e scendete le scale fino in fondo per sbloccare la porta nel cortile e non dover ogni volta passare da sopra. Salite le scale e proseguite sui tetti. Salite la lunga scala a pioli, scendete sui tetti successivi e dal punto in cui si scende da una seconda scala a pioli saltate verso gli stretti tetti di destra per raccogliere da un cadavere la ; OPZIONALE 4 - Consigliato a chi usa personaggi con attacchi magici. Parte dal punto descritto in Opzionale 3, usate l'impalcatura in legno per scendere nella parte superiore della Chiesa del Cuculo. Subito dietro l'impalcatura eliminate il piccolo granchio di cristallo per ottenere la Maschera di Scintipietra del Bisavio , un potente elmo per maghi. Poi entrate nell'edificio, eliminate i nemici e sbloccate la scala così da poter raggiungere questo luogo direttamente dal luogo di grazia della Chiesa del Cuculo. Non appena entrati, se guardate subito a destra noterete un corridoio per raggiungere una stanza piena di cristalli protetta da un soldato con balestra. Lui potete anche evitarlo, ma raccogliete l'arma presente in questa stanza, l'arma Bastone di scintipietra Azur . Un bastone da impatto leggero con 100 punti di danno critico e 60 punti di Stregoneria. Non è finita qui però, da sopra la Chiesa, passate sulle travi e saltate sul lampadario dove vedrete un oggetto. Si tratta di un'altra Chiave Scintipietra utile per la missione secondaria di Thops lo Stregone.

Parte dal punto descritto in Opzionale 3, usate l'impalcatura in legno per scendere nella parte superiore della Chiesa del Cuculo. Subito dietro l'impalcatura eliminate il piccolo granchio di cristallo per ottenere la , un potente elmo per maghi. Poi entrate nell'edificio, eliminate i nemici e sbloccate la scala così da poter raggiungere questo luogo direttamente dal luogo di grazia della Chiesa del Cuculo. Non appena entrati, se guardate subito a destra noterete un corridoio per raggiungere una stanza piena di cristalli protetta da un soldato con balestra. Lui potete anche evitarlo, ma raccogliete l'arma presente in questa stanza, l'arma . Un bastone da impatto leggero con 100 punti di danno critico e 60 punti di Stregoneria. Non è finita qui però, da sopra la Chiesa, passate sulle travi e saltate sul lampadario dove vedrete un oggetto. Si tratta di un'altra utile per la missione secondaria di Thops lo Stregone. In qualsiasi punto dei tetti fate attenzione alle frecce o finirete crivellati di colpi!

OPZIONALE 5 - Uscite nel cortile e costeggiate il muro di destra. Guardate oltre la balconata in fondo e saltate sul cornicione per raggiungere la parte superiore dell'Aula da dibattito. Sulla balconata di destra troverete uno scrigno con l'amuleto Icona di Radagon .

- Uscite nel cortile e costeggiate il muro di destra. Guardate oltre la balconata in fondo e saltate sul cornicione per raggiungere la parte superiore dell'Aula da dibattito. Sulla balconata di destra troverete uno scrigno con l'amuleto . Per procedere nell'Accademia e giungere da Rennala, dal cortile vicino al luogo di grazia: Aula dibattito, andate verso il ponte sospeso nel vuoto di sinistra. Noterete delle travi di cemento che collegano il cortile al ponte, saltate su una di queste, raggiungetelo e preparatevi a schivare. Dalla cima delle scale infatti rotoleranno giù delle sfere giganti pronte a schiacciarvi . Mantenetevi sul bordo e risalite la scala raggiungendo la stanza in cima.

. Mantenetevi sul bordo e risalite la scala raggiungendo la stanza in cima. OPZIONALE 6 - Dal balconcino di destra potrete prendere un teletrasporto che vi porterà alla Chiesa dei Voti e vi farà fare la conoscenza di Miriel (guardate la guida alle missioni secondarie).

- Dal balconcino di destra potrete prendere un teletrasporto che vi porterà alla Chiesa dei Voti e vi farà fare la conoscenza di (guardate la guida alle missioni secondarie). Nel cortile successivo troverete il Cavaliere Cariano Moongrum . Un nemico non troppo difficile da abbattere ma attenzione a quando carica la sua spada magica blu (può anche bere dalle ampolle per rigenerare salute). Se lo eliminate otterrete lo Scudo del Cavaliere Cariano . Potete comunque evitarlo e prendere l'ascensore dietro di lui che vi porterà da Rennala.

. Un nemico non troppo difficile da abbattere ma attenzione a quando carica la sua spada magica blu (può anche bere dalle ampolle per rigenerare salute). Se lo eliminate otterrete lo . Potete comunque evitarlo e prendere l'ascensore dietro di lui che vi porterà da Rennala. OPZIONALE 7 - Dallo spiazzo in cui si trova il Cavaliere andate a sinistra e percorrete il ponte fino in fondo sbloccando la porta . Si tratta della porta sul balconcino sopra il cortile. In questo modo potrete raggiungere velocemente Rennala dal luogo di grazia: Aula dibattito.

- Dallo spiazzo in cui si trova il Cavaliere andate a sinistra e percorrete il ponte fino in fondo . Si tratta della porta sul balconcino sopra il cortile. In questo modo potrete raggiungere velocemente Rennala dal luogo di grazia: Aula dibattito. OPZIONALE 8 - Sempre dallo spiazzo del Cavaliere andate a sinistra e saltate sul cornicione oltre la balconata dove si trova il primo nemico con la testa di statua che lancia incantesimi. Entrate da una delle finestre per ritrovarvi in una stanzetta vuota con una scala. Qui sbloccate la porta che si affaccia proprio sul corridoio che porta al cavaliere e alla balconata con il teletrasporto. Poi usate la scala per andare al piano superiore. Troverete un nemico con la testa di zucca e alcuni membri dell'accademia pronti a farvi la festa. Eliminati tutti aprite lo scrigno per trovare l'Elmo Scarabeo della Scintipietra, uno degli oggetti più strani del gioco. Un elmo che abbassa tutte le difese ma aumenta di molto le resistenze. Prima di andarvene saltate sul tetto dalla finestra lì affianco e raccogliete una Runa Dorata [7].

Rennala, regina del plenilunio

Il boss finale dell'accademia che custodisce la Runa Maggiore del Mai Nato (l'unica già ripristinata). Il combattimento è diviso in due fasi ben distinte di cui trovate tutte le info nella nostra Guida ai Boss di Elden Ring. Una volta sconfitta ricordatevi anche di tornare alla tavola rotonda per parlare con la Leggidita e ottenere un'altra Borsa talismano.

Inoltre, sconfitta Rennala, questa diventerà un NPC che sarà in grado di riassegnare tutti i vostri punti abilità a patto che le consegnerete gli oggetti giusti.

RUNE MAGGIORI EFFETTI

Runa Maggiore del Mai Nato: Non va ripristinata e permette il respec dei punti statistica.

Altopiano di Altus

LUOGHI DI INTERESSE PRINCIPALI

L'altopiano di Altus è una zona di passaggio, ma allo stesso tempo Altus è un luogo ricco di location che non dovete assolutamente lasciarvi scappare:

Verso il Monte Gelmir (località opzionale ma consigliata)

Verso la Capitale Leyndell (per proseguire nella storia, ma vi SCONSIGLIAMO di andarci prima di aver affrontato le prossime location)

Fuori le mura della Capitale per raccogliere Semi d'Oro (ne troverete 4 senza alcuna fatica)

Il villaggio dei Mulini a Vento (all'estremo nord della mappa dell'area)

Castellombroso (un dungeon opzionale complesso che vi consigliamo di affrontare più avanti)

Superata Raya Lucaria vi chiederete come fare a proseguire e, soprattutto, come raggiungere l'Altopiano di Altus? È presto detto. Potete usare 2 vie per visitare la parte nord della mappa e proseguire nella storia.

Arrivare all'Altopiano di Altus passando per la miniera (Drago di Magma Makar)

La prima via è la più semplice, anche se la più lunga. Vi baste seguire il lago di Liurnia fino alla sua strettoia più a nord. Giunti lassù, oltre a trovare un Seme d'Oro, troverete anche un luogo di grazia e una scala in legno. Salite e continuate a salire fino ad entrare in una miniera. Seguiranno diversi tunnel e zone all'aperto che salgono tutte intorno alla montagna. Arrivati circa a metà percorso troverete anche un altro luogo di grazia.

La parte più complessa della risalita è il punto in cui c'è un'arpia (quegli esseri alati che cantano) di fronte all'ennesima scala a pioli. Dovrete necessariamente ucciderla o non vi farà salire urlando e facendovi cadere. Una volta in cima dovrete proseguire ancora poco e sarete finalmente ad un luogo di grazia molto importante: Vista sul precipizio delle rovine. Da questo punto dovrete eliminare il Boss Drago di Magma Makar, uno dei draghi più semplici del gioco, vi rimandiamo alla nostra guida per scoprire come abbatterlo senza problemi.

Arrivare all'Altopiano di Altus riattivando il Grande Montacarichi di Dectus

La seconda via, che vi sconsigliamo, è meno lunga in termini di distanza, ma richiede delle operazioni più complesse da attuare perché dovrete ricomporre il Medaglione di Dectus e attivare il Grande Montacarichi di Dectus. Se avete seguito la nostra guida alle missioni secondarie su Kenneth Haight, sapete già che il Medaglione di Dectus (Sinistra) si trova a Sepolcride, in cima alla torre di Forte Haight.

Il Medaglione di Dectus (Destra) si trova invece nelle terre marcescenti di Caelid, la grande zona rossa a est di Sepolcride. È nascosto dentro a Forte Faroth un castelletto a sud del grande albero di destra che vedete sulla mappa. Basta superare i pipistrelli all'ingresso, salire la scala a sinistra e aprire lo scrigno per prenderlo ma Caelid è una location abbastanza pesante da affrontare dopo Liurnia.

Arrivati sull'Altopiano girovagate tranquillamente intorno alle mura della Capitale ma NON ENTRATE. Eliminando il boss di guardia (che vedremo più avanti) potrete, infatti, già entrare nella Capitale visto che sconfitta Rennala ed eliminato Godrick avrete 2 Rune Maggiori e il permesso delle Due Dita di procedere. Entrando nella Capitale però attiverete alcuni meccanismi della trama principale che faranno procedere diverse quest e se non volete perdervele è meglio procedere verso la location indicata di seguito. Inoltre la Capitale è un luogo impervio, pieno di nemici e boss che richiedono un livello abbastanza alto.

Monte Gelmir

LUOGHI DI INTERESSE PRINCIPALI

Ecco i luoghi che vi consigliamo di non perdere in questa focosa location di Elden Ring:

Villa Vulcano (talmente ricca di cose da fare che gli abbiamo dedicato una guida a parte)

Raccogliere materiale e pietre da forgiatura (il monte ne è pieno)

Visitate il cratere in cima al monte

Tomba dell'eroe di Gelmir (un dungeon difficile e irto di trappole mortali che nasconde però una Radice Mortale per Gurranq)

Come raggiungere il Monte Gelmir?

Per raggiungere il Monte Gelmir su Elden Ring ci sono 3 vie, tutte e 3 valide e dipendono tutte dalla vostra voglia di esplorare:

La prima via per raggiungere il Monte Gelmir è la più semplice, la più veloce e non richiede combattimenti. Dovrete però portare a termine la missione secondaria di Rya (una delle più lunghe e belle del gioco) che nelle prime fasi vi trasporterà direttamente a Villa Vulcano.

La seconda via è la più lunga e prevede una bella scampagnata intorno al monte. Dovrete in pratica partire dalla zona sud-ovest dell'Altopiano e inerpicarvi per la lunga via che gira intorno al monte fino a raggiungere la cima. Sul cammino incontrerete sia un NPC, un mago di nome Azur, che un drago di magma nei pressi di un lago di lava.

La terza via vi porterà invece a nord-ovest dell'Altopiano. Dovete salire la lunga scala a pioli sulla sinistra nel campo di battaglia pattugliato dalle due Vergini di Ferro. Proseguendo in cima alla scala verso nord raggiungere anche la Tomba dell'eroe di Gelmir.

Caelid

LUOGHI DI INTERESSE PRINCIPALI

Ecco i luoghi che vi consigliamo di non perdere nella marcescente terra di Caelid:

Castello Mantorosso (per proseguire nella storia)

Santuario Ferino (all'estremo nord della mappa collegato alla quest di Gurranq, la Belva Ecclesiastica)

Punto di farming XP facile schivando la sfera gigante (qui la guida)

Superate la sfida del Vaso gigante all'estremo nord della mappa per ottenere un talismano che aumenta di molto il cario trasportabile

Visitate la città magica di Sellia, al centro della mappa e accendete le fiaccole sui campanili per rimuovere i sigilli magici

Parlate con Gowry e Millicent per portare avanti la loro quest

Caelid è la zona di Elden Ring più semplice da raggiungere. Non dovrete infatti attivare montacarichi o trovare passaggi segreti, basterà andare a est della regione di Sepolcride e arriverete in una zona di mappa rossa e putrescente. Quella è la bella e malata Caelid. Si tratta di una location difficile dove vi consigliamo un livello di almeno 70. Come in tutte le regioni anche in questa ci sono tantissime cose da fare, ma se volete semplicemente proseguire nella trama dovrete recarvi a Castello Mantorosso a sud della mappa, ovvero alla residenza del Boss Radaan.

Castello Mantorosso

ATTENZIONE: Uccidendo il boss di questa area alcune quest non ancora iniziate o giunte al punto giusto verranno automaticamente annullate. Quindi prima di uccidere Radahn assicuratevi di aver fatto il possibile nel resto del gioco perché la sua morte cambierà irrimediabilmente la geografia della mappa di gioco. Se fino a questo punto avete seguito le nostre guide potrete procedere tranquilli.

IMPORTANTE: Per poter attivare il festival dovrete aver visitato l'altopiano di Altus a piedi o dopo aver ricomposto il medaglione di Dectus, sopra abbiamo descritto i procedimenti da fare.

Il castello si trova a sud di Caelid su una piccola penisola. A differenza delle altre location del gioco qui non c'è molto da esplorare (almeno prima della disfatta di Radahn). Vi basta raggiungere il ponte poco prima del castello e prendere il teletrasporto per entrare. Proseguite per giungere ad un luogo di grazia e alla piazza principale del festival dove potrete incontrare diversi personaggi secondari a seconda delle vostre scelte di gioco. I personaggi fino ad ora conosciuti che possono essere nella piazza al festival di Radahn sono:

Jerren l'annunciatore (sempre presente);

Blaidd il lupo;

Alexander il vaso vivente;

Vergine della Dita Therolinda (che vi saluterà con un gesto che si aggiungerà al vostro inventario);

Lionel, il cavaliere cipolla (sotto forma di spettro);

Il samurai Okina (sotto forma di spettro);

Tragoth dalle Grandi Corna (sotto forma di spettro). ATTENZIONE : se sceglierete di portare a termine la quest di Patches a Villa Vulcano Tragoth non sarà presente al festival.

Parlate con Jerren l'annunciatore e ditegli che siete pronti per dare il via al festival. Poi prendete l'ascensore alle sue spalle e il teletrasporto in fondo per raggiungere Radahn.

Se volete sapere come abbattere Radaan consultate la nostra guida ai boss.

Una volta sconfitto, galoppate fino al centro dell'area e parlate con Blaidd e Alexander. Poi attivate il luogo di grazia per lasciare la zona. Tornati al castello parlate con Jarren finché non vi dirà di voler lasciare l'area (seguite la missione secondaria di Sellen per procedere nella sua quest).

Come ripristinare la Runa Maggiore di Radahn?

Come per Godrick, anche la Runa ottenuta da Radhan va ripristinata prima di essere usata. Come sempre il procedimento è lo stesso. Dovrete raggiungere la torre divina di Caelid. Prendere l'ascensore per la cima e ripristinare la Runa. La torre si trova a nord di Caelid al centro della mappa (basta aprirla e lo vedrete è un edificio tondeggiante sulla costa. Recatevi a Forte Faroth, cavalcate verso sinistra (sempre guardando la mappa) e la troverete. La vedrete già in lontananza. Andate con Torrente sullo spuntone di roccia e saltate sui cornicioni della torre. Salite le scale a pioli e fatevi strada tra un cornicione crollato e l'altro sempre andando vero sinistra. Alla fine giungerete ad un luogo di grazia. Ora non vi resta che salire le scale e ripristinare la runa.

RUNE MAGGIORI EFFETTI

Runa di Radhan: Aumenta enormemente PV, Vigore e PA.

Castello Mantorosso: 2° visita e Boss opzionale

Tornando a Catello Mantorosso dopo la visita precedente, noterete che la piazza del festival è sbarrata da un muro boss, il castello è stato invaso da numerose guardie e le porte sono finalmente aperte. Questa è una sezione OPZIONALE per il proseguimento della storia ma vi consigliamo di farci un salto per raccogliere i seguenti oggetti sparsi nelle varie porte del castello e ottenere una spada leggendaria.

Spada - Flamberga

Pietra da Forgiatura [6]

[6] Pietra da Forgiatura [5]

[5] Ricettario dell'Armaiolo [5]

[5] Ricettario dell'Armaiolo [4]

[4] Lama da affilatura incandescente (per cambiare tipologia alle vostre armi)

(per cambiare tipologia alle vostre armi) Arma leggendaria - Spadone delle Rovine (sconfiggete il boss dell'area, si tratta di uno scontro con un Cavaliere del Crogiolo e una versione depotenziata del boss segreto Progenie Leonina)

Leyndell, la Capitale Reale

LUOGHI DI INTERESSE PRINCIPALI

Ecco i luoghi che vi consigliamo di non perdere nella gigantesca città capitale di Elden Ring:

Trono ancestrale (per proseguire nella storia)

(per proseguire nella storia) Fogne e Sotterranei dei Reietti (ci sono vari accessi a queste aree e sono legate alla missione secondaria del Mangiasterco)

(ci sono vari accessi a queste aree e sono legate alla missione secondaria del Mangiasterco) SEGRETO: Statua di Radagon (un segreto nascosto dagli sviluppatori accessibile nei pressi del luogo di grazia Santuario dell'albero madre, trovate tutte le info nella quest secondaria di Miriel e in quella di Corhyn per sbloccare uno dei finali del gioco)

(un segreto nascosto dagli sviluppatori accessibile nei pressi del luogo di grazia Santuario dell'albero madre, trovate tutte le info nella quest secondaria di Miriel e in quella di Corhyn per sbloccare uno dei finali del gioco) Il tunnel a est della città vi porterà alla torre per ripristinare la Runa Maggiore di Rykard ma solo se avrete completato Villa Vulcano

ma solo se avrete completato Villa Vulcano Il teletrasporto sul Ponte Divino vi porterà alla torre divina per ripristinare la Runa Maggiore di Malenia

La torre sul ponte dopo il Montacarichi di Rold (non prendetelo) è quella che serve per ripristinare la Runa Maggiore di Morgott e Mohg

IMPORTANTE : Al centro della Capitale c'è una gigantesca lancia con cui è stato abbattuto il drago, su di essa potrete raccogliere l'Arma Leggendaria Lancia di Gransax . Ci arrivate scendendo con l'ascensore dopo aver eliminato Godfrey. Prendetela PRIMA del punto di non ritorno alle Vette dei Giganti, altrimenti per il platino dovrete prenderla nel NG+.

: Al centro della Capitale c'è una gigantesca lancia con cui è stato abbattuto il drago, su di essa potrete raccogliere l'Arma Leggendaria . Ci arrivate scendendo con l'ascensore dopo aver eliminato Godfrey. Prendetela PRIMA del punto di non ritorno alle Vette dei Giganti, altrimenti per il platino dovrete prenderla nel NG+. La Capitale è piena di scorciatoie che valgono la pena di essere sbloccate e ogni vicolo nasconde un segreto quindi godetevela appieno.

Come entrare nella Capitale Reale di Leyndell?

Una volta aver ottenuto due Rune Maggiori (uccidendo Godrick e Rennala) le Due Dita vi concederanno l'accesso alla capitale ma capire come entrare non è così immediato. Innanzitutto vi consigliamo di affrontare le altre regioni viste qui sopra prima di entrare e solo dopo seguire i passi sottostanti. Per entrare nella Capitale di Elden Ring dovrete:

Raggiungere l'Altopiano di Altus;

Procedere verso nord-est costeggiando le mura della Capitale;

Arrivare sull'altopiano a nord della Capitale, davanti al ponte;

Sconfiggere il BOSS Sentinella draconica dell'Albero e potrete entrare.

Come sconfiggere la Sentinella draconica dell'Albero?

È uno scontro abbastanza complesso perché la Sentinella è a cavallo e non c'è modo di buttarla giù. Fatevi innanzitutto aiutare da spiriti che lanciano frecce (Come Latenna o le ceneri dei soldati marionetta). Loro si occuperanno di bloccare diversi attacchi della Sentinella. Rimanete a cavallo e colpitelo sempre dalla parte in cui non ha lo scudo o da dietro. Mai da davanti o potrebbe buttarvi a terra con una fiammata. La tecnica migliore è girargli continuamente intorno e non stare mai fermi, ripiegando spesso. Non cedete all'ira e non colpite se capite che sta per falciarvi.

Dopo aver perso metà punti vita diventerà ancora più veloce e più aggressivo. Se i vostri spiriti sono ancora vivi vi daranno una grossa mano altrimenti la tattica migliore, a meno che non siate dei professionisti della schivata ravvicinata, è quella di galoppare di continuo e avvicinarvi a dargli un colpetto di tanto in tanto (per questo assicuratevi di potenziare l'attacco con oggetti e amuleti quanto più potete). In questa seconda parte cadere o perdere Torrente equivale a morte certa perché difficilmente riuscirete poi a riprendervi per schivare i colpi della maledetta Sentinella. Gli attacchi saranno uguali alla prima fase ma aggiungerà a tutto danni da fulmine. Ci sarà un solo attacco che va assolutamente evitato o verrete uccisi in un solo colpo: quando lancia un'ondata di energia tutta intorno. Saltate o pregate di essere abbastanza lontani da poter schivare.

RICOMPENSA: Questo boss non fornisce alcun trofeo, ma otterrete 50.000 punti exp, lo Scudo d'artiglio di drago e la Mazza - Grand'artiglio di drago.

Dentro la Capitale, dove andare? (Godfrey e Morgott)

Come detto in apertura di questa sezione, ci sono numerosi luoghi da visitare nella Capitale.

Per procedere nella storia però dovrete recarvi al Trono Ancestrale . Per fare questo dovrete raggiungere l'ala dell'immenso drago morto che è crollato sulla città. Raggiungere l'ala sarà molto semplice visto che il drago è visibile da quasi ogni luogo della città. Sconfitta la Sentinella vi troverete in un punto molto elevato della zona e per procedere vi basterà semplicemente scendere verso il grande drago e poi scalarlo.

. Per fare questo dovrete raggiungere l'ala dell'immenso drago morto che è crollato sulla città. Raggiungere l'ala sarà molto semplice visto che il drago è visibile da quasi ogni luogo della città. Sconfitta la Sentinella vi troverete in un punto molto elevato della zona e per procedere vi basterà semplicemente scendere verso il grande drago e poi scalarlo. Scalata l'ala vi basterà proseguire nel percorso guidato attraversare la piazzetta all'aperto, salire sulla lunga radice dell'albero nei pressi del colosseo e raggiungere il primo boss dell'area, ovvero Godfrey, primo lord ancestrale . Una volta eliminato riceverete una quarta borsa talismano .

vi basterà proseguire nel percorso guidato attraversare la piazzetta all'aperto, salire sulla lunga radice dell'albero nei pressi del colosseo e raggiungere il primo boss dell'area, ovvero . Una volta eliminato riceverete una quarta . OPZIONALE - Nella chiesa in cui combattete Godfrey, salendo sulle radici dal balcone a destra potrete raggiungere il tetto della chiesa dove trovare un buon arco e il libro Principi dell'Ordine Aureo da dare a un chierico per apprendere l'incantesimo Legge del Regresso e portare a termine la quest di Corhyn (e ottenere un nuovo finale).

- Nella chiesa in cui combattete Godfrey, salendo sulle radici dal balcone a destra potrete raggiungere il tetto della chiesa dove trovare un buon arco e il libro da dare a un chierico per apprendere l'incantesimo e portare a termine la quest di Corhyn (e ottenere un nuovo finale). Poi dovete uscire sul balconcino di destra e saltare sul tetto a sinistra. Proseguire tra radici e scale e raggiungere il luogo di grazia Camera da letto della Regina. Poco più avanti salite le scale e preparatevi ad affrontare Morgott .

. Ricordate inoltre che una volta arrivati alla capitale Melina vi abbandonerà e la storia principale del gioco compirà un balzo in avanti. Melina tornerà da voi dopo che avrete sconfitto Morgott, il boss finale di Leyndell consegnandovi il medaglione per il Montacarichi di Rold.

Come ripristinare la Runa Maggiore di Morgott (Mohg, Rykard e Malenia)?

Come successo per gli altri portatori delle Rune Maggiori anche quella di Morgott va ripristinata e, insieme alla sua, vi mostriamo la via per ripristinare anche quelle degli altri boss opzionali del gioco visto che l'accesso alle loro torri divine si trova sempre nella stessa porzione di Mappa. Per ripristinare la runa di Mohg, boss che fa parte della missione secondaria di Varré, e quella di Morgott dovrete addirittura andare nella stessa torre, ovvero la Torre Divina della Capitale situata nel punto mostrato in mappa. Per farlo, battete Morgott e poi recatevi nella via principale della capitale fino in fondo. Giunti alla zona sabbiosa girate a destra, fate la salita nel cimitero e arrivati sul ponte raccogliete il Talismano del drago di fuoco +1. Se salite sul primo ascensore raggiungerete le Terre Proibite, ma se proseguirete oltre arriverete alla Torre della Capitale. ATTENZIONE: Sul ponte verso la Torre Divina della capitale partirà uno scontro improvviso contro i boss Gemelli Implacabili. Una volta eliminati potrete ottenere le ceneri di Rollo l'ammazzapresagi e raggiungere la torre.

Per quanto riguarda Rykard invece dovrete completare la quest di Villa Vulcano e ottenuta la sua runa maggiore raggiungere il luogo di grazia fuori Leyndell mostrato in mappa, usare Torrente per scendere nella zona con l'acqua e poi attraversare la galleria fatta di muri invisibili. Se non trovate il primo è dietro lo scrigno a destra. Alla fine dovrete sconfiggere il miniboss Campione di Onice (da cui ottenere la sua spada) ma poi potrete raggiungere la torre.

Infine per Malenia dovrete completare la quest di Millicent per raggiungere una delle aree segrete del gioco le Terre del Sacro Albero Miquella. Una volta ottenuta la Runa recatevi al luogo di grazia Ponte Divino di Leyndell (come mostrato) e prendete il teletrasporto per la Torre Proibita.

RUNE MAGGIORI EFFETTI

Runa di Mohg : Potenzia tutti i fantasmi evocati e le evocazioni.

: Potenzia tutti i fantasmi evocati e le evocazioni. Runa di Morgott : Raddoppia i PV massimi.

: Raddoppia i PV massimi. Runa di Rykard : Recupera PV attaccando i nemici.

: Recupera PV attaccando i nemici. Runa di Malenia: Riduce le cure ricevute dalle ampolle ma trasforma ogni punto danno ricevuto in cure.

Vette dei Giganti e Terre Proibite

LUOGHI DI INTERESSE PRINCIPALI

Ecco i luoghi che vi consigliamo di non perdere in una delle più avanzate location della storia di Elden Ring:

Come raggiungere le Vette dei Giganti e cosa fare?

Dopo aver battuto il boss di Leyndell, Melina vi chiederà di prendere il montacarichi che si trova all'uscita est della Capitale e che vi porterà direttamente alle Terre Proibite. Questa zona, divisa in due branche principali, è la più scarna in termini di location ma è anche quella con più materiali rari e pietre per potenziare le armi. Le troverete un po' ovunque quindi quando vedete un oggetto fermatevi a raccoglierlo. Alla fine delle Terre Proibite (basta cavalcare seguendo il sentiero) troverete il Grande Montacarichi di Rold. Prendetelo attivandolo con il medaglione che vi ha dato Melina per raggiungere le Vette dei Giganti.

Sulle Vette, per proseguire nella trama, dovrete recarvi alla Forgia dei Giganti, sconfiggere il Boss Gigante di Fuoco, parlare con Melina al luogo di grazia successivo e poi cavalcare sulla catena e sul bordo sinistro della forgia per raggiungere un nuovo luogo di grazia. Fate molta attenzione però perché questa operazione vi porta ad un PUNTO DI NON RITORNO. Cosa significa questo? Significa che moltissime quest o scelte verranno annullate e non potrete più cambiare le cose. In Elden Ring infatti è possibile completare tutte le missioni secondarie del gioco (tranne qualcuna) SOLO prima di aver attivato la Forgia dei Giganti. Sempre al netto delle scelte che avete fatto o degli NPC che avete ucciso.

Attivata la Forgia vi avvierete verso il "cammino finale" dell'avventura e verso alcune delle location più toste del gioco. Questo è quindi il momento migliore per esplorare l'Interregno e portare a termine quante più missioni secondarie possibile. Tra l'altro questo è anche il momento migliore per ricomporre il Medaglione Segreto dell'Albero madre affrontando Forte Sol e sconfiggendo il Comandante Niall così da poter salire sulla torre e prendere Ciondolo dell'Albero Madre (SX) che serve per raggiungere le zone segrete delle Terre del Sacro Albero Miquella e Elphael una delle location più dure del gioco con uno dei boss più potenti della storia FromSoftware.

Inoltre, prima di sconfiggere il gigante di fuoco, vi consigliamo di recarvi alla Chiesa del Riposo, sempre sulle Vette dei Giganti, all'estremo sud del luogo di grazia Tomba dei Giganti. Qui verrete invasi da un NPC rosso di nome Okina. Una volta sconfitto riceverete il suo set con la maschera unica di Okina e la potentissima Katana Fiumi di Sangue. Questo è l'unico modo per ottenere questa katana. Se avete già ucciso il gigante, dovrete prenderla nel nuovo gioco+.

Farum Azula

Non vogliamo spoilerarvi troppo di queste ultime zone, ma se siete andati oltre il punto di non ritorno descritto poco sopra, Melina vi trasporterà a Farum Azula, una delle location più complesse dell'avventura. Qui dovrete affrontare il Boss Duo Sacriderma, un vero osso duro (poco fuori dall'arena potrete però evocare Bernhal in vostro soccorso). Nel cammino verso il duo incontrerete però molti nemici fortissimi e draghi che possono farvi la pelle in pochi colpi. Per proseguire, dopo aver battuto il Duo Sacriderma, accedete alla città inferiore e raggiungete il ponte principale.

Ora avrete due strade, entrambe lastricate di dolore e imprecazioni:

Affrontare il boss finale dell'area (per procedere nel gioco)

OPZIONALE - Lasciarvi cadere sulle piattaforme sottostanti, poco prima del boss finale dell'area, per raggiungere un altro dei boss più potenti del gioco: Lord Draconico Placidusax, guardate qui per scoprire come fare.

Dove andare dopo Farum Azula?

L'interregno sarà un luogo completamente nuovo e pieno di insidie dopo che avrete affrontato e superato Farum Azula. La maggior parte delle quest saranno ormai inaccessibili e ne rimarranno solo alcune collegate ai finali. La Tavola Rotonda sarà tutto un altro luogo e vi sentirete di aver fatto tutta questa strada solo per ritrovarvi in un mondo che non conoscete. Non è però il momento di gettare la spugna perché ormai ci siete.

Se infatti volete finire Elden Ring tutto quello che dovrete fare sarà raggiungere la Capitale che ora è un luogo completamente diverso.

Leyndell, Capitale Cinerea

La cenere sembra essere un elemento portante dei titoli FromSoftware e tornerà prepotentemente anche nel finale di Elden Ring. Non potrete più usare i luoghi di grazia scoperti nella Capitale in precedenza quindi dovrete affrontare la location di nuovo dall'inizio e raggiungere di nuovo il Trono Ancestrale. Ci saranno nuovi boss e nemici da affrontare sul vostro cammino, l'obiettivo però è sempre quello: tornare all'Albero Madre. Farete in fretta vedrete e raggiunto il punto in cui avrete affrontato Godfrey dovrete combattere invece una vecchia conoscenza della Tavola Rotonda che preferiamo non spoilerare, ma otterrete il suo set di armatura.

Proseguite poi verso il punto in cui avete combattuto Morgott per affrontare il boss finale della Capitale Cinerea ed avere accesso alle radici dell'albero madre.

Come scegliere il finale? Backup del Salvataggio

Entrati nelle radici dell'albero preparatevi ai devastanti scontri finali. Una volta completati però vi ritroverete accanto ad un luogo di grazia ed è qui che dovreste creare una COPIA DEL VOSTRO SALVATAGGIO per poter sbloccare tutti i finali del gioco. Da questo punto in poi infatti potrete fare delle scelte o usare degli oggetti che daranno il via ai finali aggiuntivi, oltre al principale, e che vi porteranno a sbloccare vari trofei e obiettivi. Naturalmente conservando una copia del salvataggio potrete vedere tutti i finali senza dover battere nuovamente il boss finale, una bella comodità vero?

ATTENZIONE: Se volete ottenere il bad ending del gioco dovrete fare un passo aggiuntivo per vedere tutti i finali nella stessa partita. Seguite la nostra Guida ai FINALI (Senza Spoiler) per saperne di più.

NG+ e Post Game di Elden Ring

Una volta terminato il gioco non dovrete per forza avviare il New Game+ (opzione attivabile dal punto di grazia dellaTavola Rotonda) ma potrete continuare a godervi il "post game" di Elden Ring. Non c'è un vero e proprio post game del gioco naturalmente ma i tantissimi segreti che l'Interregno nasconde e che sicuramente non avrete completato tutti durante la storia principale. In questo caso vi rimandiamo all'indice iniziale con tutte le nostre completissime guide.

Nel caso abbiate mancato qualche quest o ucciso qualche personaggio o vogliate semplicemente cominciare una seconda run dovete ricordare che scegliendo il NG+ manterrete tutto l'inventario TRANNE gli oggetti chiave per procedere nella storia principale.

Tutte le aree segrete di Elden Ring e come raggiungerle

Come ogni gioco FromSoftware che si rispetti, anche in Elden Ring ci sono numerose (e gigantesche) location segrete e del tutto opzionali rispetto alla storia vista sino ad ora. Oltre a Villa Vulcano di cui vi abbiamo parlato sopra, al Maniero di Caria e ai vari forti e castelli sparsi per la mappa, Elden Ring nasconde nel sottosuolo dell'Interregno delle enormi location che potrete girare in groppa a Torrente. Raggiungerle non sarà semplice, ma in questo capitolo vedremo quali sono e come fare per trovarle tutte.

INDICE AREE SEGRETE

Come raggiungere il Fiume Siofra

Potete accedere al Fiume Siofra dall'area dall'ascensore che trovate a Tetrobosco, il grande bosco di Sepolcride. La mappa dell'area si trova su un cadavere appoggiato al primo pilone del tempio dello Spirito Ancestrale. Nella mappa potete vedere anche l'ascensore verso Caelid (richiede 2 Chiavi della spada di pietra) e i punti in cui trovare gli 8 bracieri per accedere al boss segreto dell'area: lo Spirito Ancestrale. Una volta accessi vi basterà toccare lo scheletro del grande cervo nel punto mostrato in mappa.

COSA FARE ASSOLUTAMENTE IN QUEST'AREA:

Accendere tutti i bracieri per raggiungere lo Spirito Ancestrale

Portare avanti la quest di Blaidd e Ranni.

Sconfiggere il boss soldato draconico di Nokstella

Come raggiungere il Fiume Ainsel

Potete accedere al Fiume Ainsel passando dall'ascensore sulla costa est del lago di Liurnia (a nord della Sala da studio Cariana). Si tratta del piccolo edificio circolare mostrato in foto.

La mappa dell'area potete raccoglierla dal cadavere nel tempio dove c'è il mercante. È la stessa zona dove sul soffitto c'è la creatura che spara continuamente sassi viola.

COSA FARE ASSOLUTAMENTE IN QUEST'AREA:

Portare avanti la quest di Blaidd e Ranni.

Sconfiggere il boss soldato draconico di Nokstella

Come raggiungere il Mausoleo della famiglia Mohgwyn

Per arrivare al Mausoleo della Famiglia Mohgwyn dovrete portare a termine la missione secondaria di Varré. La mappa dell'area la trovate sul cadavere nelle rovine poco dopo essere arrivati. AGGIUNTIVO: Potete raggiungere quest'area anche da un teletrasporto presente nell'area segreta Terre del Sacro Albero di Miquella.

COSA FARE ASSOLUTAMENTE IN QUEST'AREA:

Raggiungere uno dei migliori punti del gioco di farm per XP;

Raccogliere le numerose Pietre da Forgiatura ;

; Raccogliere la Pietra da Forgiatura Funerea Draconica (per potenziare al massimo le armi leggendarie);

(per potenziare al massimo le armi leggendarie); Raccogliere la Runa del Lord al centro della caverna buia poco dopo il primo luogo di grazia (fornisce 50.000 XP)

al centro della caverna buia poco dopo il primo luogo di grazia (fornisce 50.000 XP) Sconfiggere il boss segreto Mohg Signore del Sangue.

Come raggiungere Nokron, Città Eterna, Nokstella, Abisso tra le Radici Lago Putrescente e l'Altopiano di Liurnia Lacustre - Campi della Luna

Se volete raggiungere Nokron, Città Eterna e tutte le altre location collegate, dovete sapere che sono tutti luoghi segreti che espandono il gioco a dismisura e fanno parte della missione secondaria di Ranni la Strega e della quest secondaria di Fia, compagna di morte. Portatela a termine per visitare queste aree, ottenere uno dei finali segreti e anche una spada molto potente.

COSA FARE ASSOLUTAMENTE IN QUEST'AREA:

Completare la quest di Ranni

Completare la quest di Fia

Raccogliere i globi cinerei per le Convallarie Spettrali

Uccidere le sfere per ottenere gli oggetti per la Rinascita di Rennala

Raccogliere l' Amuleto Leggendario Luna di Nokstella (aumenta gli slot di memorizzazione di 2)

(aumenta gli slot di memorizzazione di 2) Raccogliere le Ceneri Leggendarie Lacrima Riflessa

Accendere tutte le fiaccole per combattere il Regale Spirito Ancestrale

Come raggiungere Villa Vulcano

Come detto più volte in precedenza, Villa Vulcano è una delle location opzionali più belle e interessanti di Elden Ring. Non è propriamente un'area sotterranea ma quasi. VI consigliamo comunque di affrontarla per non perdervi uno dei più bei contenuti del gioco. Abbiamo creato una guida apposita per raggiungerla e scoprire tutti i suoi segreti, inoltre la storia della villa si intreccia con la lunga quest secondaria di Rya, di cui trovate la guida qui.

COSA FARE ASSOLUTAMENTE IN QUEST'AREA:

Portare a termine la quest di Rya

Portare a termine la quest di Lady Tanith

Portare a termine la richiesta di Patches

Portare a termine la richiesta di Bernhal

Sconfiggere il boss segreto Rykard

Come raggiungere gli Abissi dimenticati e la Proscrizione della fiamma frenetica

Gli Abissi Dimenticati si trovano nelle profondità di Leyndell la Capitale. Per raggiungere queste aree però vi consigliamo di attendere la seconda visita a Leyndell perchè il pozzo d'entrata sarà aperto e scendere nella zona molto più semplice.

Se volete andare subito invece dovete passare dalle fogne e giungere sbucando dietro al gigantesco drago abbattuto. Qui potrete entrare nei Sotterranei dei Reietti (location legata alle missioni secondarie del Mangiasterco). Una volta superato questo buio labirinto dovrete saltare dall'alto dentro un tubo e proseguire a sinistra fino a raggiungere gli Abissi Dimenticati.

Come raggiungere alle Terre del sacro albero Miqhella

Per recarvi alle Terre del sacro albero Miqhella dovete ricomporre il Ciondolo Segreto del Sacro Albero. Poi vi basterà recarvi al Grande Montacarichi di Rold e utilizzare il ciondolo per raggiungere le Terre (Seguite la quest di Millicent).

Ciondolo Segreto del Sacro Albero DX: Liurnia, Villaggio degli Albinauri. Rotolate contro il vaso nel punto mostrato in foto e parlate con l'uomo.

Ciondolo Segreto del Sacro Albero SX: Vette dei Giganti, Forte Sol. Sconfitto il boss dell'area troverete il ciondolo in cima alla torre successiva.

COSA FARE ASSOLUTAMENTE IN QUEST'AREA:

Completare la quest di Latenna

Raggiungere Elphael completando il puzzle di Ordina Città Liturgica

Come raggiungere Elphael e il Sacro albero Miquella

Dalle Terre del Sacro Albero Miquella raggiungete Ordina, la Città Liturgica. Completate la Galera Eterna del luogo accendendo tutti i fuochi di fronte alle statue (sono 4 in totale qui la guida per superare l'enigma) e sbloccherete il teletrasporto che vi porta in quest'area, la più difficile del gioco. Potete anche morire tra un fuoco e l'altro e ritornare poi nella galere, rimarranno comunque accesi.

COSA FARE ASSOLUTAMENTE IN QUEST'AREA: