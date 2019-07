Street Fighter 6, il titolo non verrà annunciato durante l’Evo 2019?

A quanto pare i numerosi fan del celebre picchiaduro di Capcom sono destinati a rimanere delusi: nonostante le diverse e insistenti indiscrezioni, infatti, sembrerebbe proprio che l’attesissimo Street Fighter 6 non sarà presentato all’ Evo 2019, evento che si terrà il prossimo mese.

A spegnere le speranze dei numerosi giocatori è stato nientepopodimeno che Yoshinori Ono, che ha affermato tramite un post sul proprio profilo Twitter ufficiale che Street Fighter 6 non sarà svelato a breve.

I don't have SF6…

Who ever said so?

Our mind is only in one place, #SFVAE work! ;D pic.twitter.com/BkBiTSkSTe

— Yoshinori Ono (@Yoshi_OnoChin) July 25, 2019