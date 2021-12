Su Animal Crossing arriva MasterChef con tanti nuovi oggetti a tema

Animal Crossing New Horizons ha recentemente subito un aggiornamento, risalente a poco più di un mese fa (il quale pare essersi portato con sé un bug parecchio simpatico), e adesso pare che il gioco sia stato invaso da una famosa trasmissione TV. Stiamo parlando di MasterChef, il famoso talent show culinario che ha avuto inizio lo scorso 16 dicembre e che ci aspetta con un nuovo episodio ogni giovedì alle 21.15 su Sky e su NOW.

Per celebrare il successo dell’amatissima serie, la community Animal Crossing Life, che si piazza tra le più grandi in Italia, ha creato e raccolto in degli scatti alcuni degli oggetti più iconici dello show. Tutto ciò, inoltre, sarà presto visibile e visitabile dagli stessi giocatori con un codice apposito.

Grazie ai nuovi contenuti dell’ultimo aggiornamento di Animal Crossing New Horizons, che aggiunge la possibilità di personalizzare gli interni, la community italiana è riuscita a ricreare alcune delle attrezzature presenti all’interno di MasterChef, come l’intera Masterclass con tanto di banconi, strumenti ed ingredienti. Sono presenti, inoltre, anche le postazioni esterne, pronte per accogliere sfide all’ultimo piatto tra gli aspiranti chef italiani.

Insomma, si tratta indubbiamente di un’ottima notizia sia per i giocatori assidui di Animal Crossing New Horizons che per i fan della famosa serie culinaria, i quali avranno sicuramente piacere di rivedere gli oggetti più iconici dello show all’interno del titolo. Quest’ultimo sta riscuotendo un discreto successo specialmente nell’ultimo periodo, vista la recente uscita del nuovo contenuto extra Happy Home Paradise, il quale va ad estendere le possibilità all’interno dell’opera per poter passare il proprio tempo in tranquillità. Se non avete ancora acquistato questo DLC e siete indecisi sul da farsi, vi rimandiamo alla nostra recensione per schiarirvi le idee. Vi ricordiamo anche che di recente Nintendo ha finalmente aggiornato la sua isola all’interno del gioco.