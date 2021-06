Summer Game Fest, svelata la presenza di molti giochi

Mancano ormai pochissimi giorni al Summer Game Fest, il grande show digitale organizzato da Geoff Keighley dei The Game Awards e in collaborazione con Amazon Prime Gaming. Trattandosi di un evento particolarmente vicino all’inizio dell’E3 2021, i giocatori di tutto il mondo stanno aspettando per scoprire quali annunci saranno fatti durante l’evento. Proprio in queste ore, direttamente dal suo profilo Twitter Keighley ha rivelato alcuni nuovi dettagli riguardanti la presentazione e quali saranno gli annunci che saranno fatti.

Il fondatore dei The Game Awards ha spiegato su Twitter che saranno presenti più di 30 giochi, molti dei quali sono già conosciuti o annunciati, mentre altri saranno rivelati in anteprima proprio durante il Summer Game Fest. Keighley promette anche aggiornamenti su progetti precedentemente annunciati: il pensiero di tutti va sicuramente a Elden Ring di From Software, ma è difficile dirlo con certezza. Infatti, sappiamo poco e nulla su quali saranno questi misteriosi 30 titoli, né quali publisher parteciperanno al Summer Game Fest di quest’anno.

Tuttavia, nel tweet che vi lasciamo di seguito Geoff Keighley rivela anche che saranno presenti molti ospiti, tra cui Jeff Goldblum e Giancarlo Esposito, che peraltro ha un ruolo anche in Far Cry 6. Oltre questo, saranno presenti anche delle performance live di Weezer, Japanese Breakfast e la Sonic Symphony Orchestra, presentata durante la diretta dedicata al porcospino blu di SEGA. Keighley ricorda infine che si terrà anche il Day of the Devs, un evento dedicato agli sviluppatori di tutto il mondo, sia di titoli indie che di grandi produzioni tripla A.

Context for #SummerGameFest Kickoff Live on Thurs: – 30+ games, combination of new game reveals, long-awaited updates.

– Guests: Jeff Goldblum, Giancarlo Esposito and surprises + devs.

– Musical performances: Weezer, Japanese Breakfast, Sonic Symphony.

– Day of the Devs. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 6, 2021

Il Summer Game Fest si prospetta essere così un grande evento per l’industria del gaming, oltre che una sorta di apertura a quelle che saranno poi le grandi conferenze di aziende come Microsoft, Square Enix o Nintendo. Lo show è ormai alle porte, e dalla settimana prossima cominceremo ad avere maggiori informazioni sui titoli che ne faranno parte. Ricordiamo ai lettori che il Summer Game Fest si terrà il 10 giugno 2021 alle ore 20:00. Vi lasciamo anche alla nostra pagina dedicata all’E3 2021, con tutte le date e i nostri articoli!