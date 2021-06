Square Enix Presents annunciato per il periodo E3 2021, data e orario

Siamo ormai ad un passo dall’entrare nel periodo videoludico più caldo dell’anno. Con il ritorno dell’E3, anche se quest’anno in versione digitale, le varie compagnie dell’industria stanno preparando i propri annunci attraverso una serie di eventi atti a presentarci tutte le novità in cantiere. Conosciamo già i piani di Xbox (e di conseguenza Bethesda), di Devolver e di Nintendo, ma oggi a queste compagnie si va ad aggiungere anche Square Enix con un nuovo appuntamento del proprio show sottotitolato Presents.

Questo sarà il secondo “episodio” dello Square Enix Presents, ovvero uno show digitale che racchiuderà tutta una serie di annunci variegati. L’annuncio è arrivato direttamente dalla compagnia giapponese con un post su Twitter, dove ci rende note alcune fondamentali informazioni logistiche atte a seguire l’evento. Il nuovo Square Enix Presents andrà in onda il prossimo 13 giugno a partire dalle ore 21:15, orario italiano.

Come già accaduto in passato, il colosso nipponico ci fa sapere in anticipo anche quelli che saranno le principali tematiche che verranno affrontate all’interno della trasmissione digitale. In primis vedremo il tanto vociferato nuovo progetto targato Eidos Montréal. I rumor insistono a parlare di un gioco sui Guardiani della Galassia, ma sarà veramente così o dovremmo aspettarci qualche altro tipo di sorpresa?

https://twitter.com/SquareEnix/status/1400467710287306753

Ci sarà anche spazio per conoscere di più sul futuro di Marvel’s Avengers, e di rivedere in azione l’attesissimo Life is Strange True Colors. Ma non finisce qui, dato che Square Enix ci fa già sapere che durante l’evento avremo finalmente l’occasione di rivedere Babylon’s Fall, l’action targato Platinum Games che era sparuto troppo presto dai radar qualche anno fa. Insomma, di carne sul fuoco sembra essercene molta, e non vediamo l’ora di scoprire tutte le novità Square Enix il prossimo 13 giugno.