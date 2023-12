Sunset Overdrive è un gioco bellissimo, eppure è stato un fallimento

A volte il successo puramente artistico non sempre si traduce in un successo finanziario. È il caso di Sunset Overdrive, il bizzarro e avventuroso gioco del 2014 sviluppato da Insomniac Games in collaborazione con Xbox Game Studios.

Nonostante la positiva accoglienza da parte dei giocatori per il suo stile decisamente originale, i dettagli finanziari emersi dal recente leak di Insomniac svelano un dato abbastanza sotto le aspettative. Il costo di sviluppo di Sunset Overdrive è stato di circa 42 milioni dollari e nonostante le circa due milioni di unità vendute, il gioco ha generato un profitto che definire poco sarebbe un eufemismo visto che corrisponde solamente a 567 dollari (no, non è un errore).

Sunset Overdrive è un titolo che offre davvero un gameplay fresco e dinamico; un mix tra Jet Set Radio e un open world free roaming dal gusto "frizzantino", oltre che dal comparto artistico colorato e vibrante. Tantissime armi super particolari, personaggi irriverenti e attività abbastanza simpatiche completano il quadro di un'esperienza molto appagante e leggera.

Il titolo, tuttavia, rimane sul mercato e soprattutto su Xbox Game Pass. Il nostro suggerimento è quello di dargli una possibilità, visto che rimane senza dubbio uno dei migliori titoli di Insomniac Games.

La proprietà intellettuale è ora nelle mani di Sony, che potrà decidere in futuro se riprendere o meno il franchise per dargli nuovo lustro.