Super Smash Bros. Ultimate: il prossimo aggiornamento bloccherà i vecchi replay

I giocatori che si stanno godendo Super Smash Bros. Ultimate hanno ricevuto una notifica all’interno del gioco. Nintendo annuncia che l’aggiornamento numero 1.2.0 è in arrivo: più precisamente si afferma che sarà disponibile “durante la prossima settimana”, senza altri dettagli.

Le specifiche dell’update non sono state rese note: si può leggere che verranno condivise in contemporanea con l’aggiornamento. L’unico elemento specificato in anticipo è legato ai replay. Pare infatti che i replay registrati fino a questo momento non saranno più disponibili a partire dalla versione 1.2.0.

Nintendo suggerisce quindi di salvarli convertendoli in video, a partire dal menù dei replay stesso. Se avete qualche ricordo importante di una vittoria guadagnata con stile, non perdete tempo e andate subito a metterla al sicuro, prima che l’aggiornamento ve la elimini.

Super Smash Bros. Ultimate, come avete potuto leggere nella nostra recensione, è un gran gioco e i numeri di vendita lo dimostrano: in pochissimo giorni, sul territorio giapponese, l’opera ha raggiunto le 1,238,358 copie vendute in formato fisico (mancano quindi nel conteggio le copie digitali).

Diteci, avete già sbloccato tutti i personaggi? Se no, potete trovare un ottimo metodo per semplificarvi la vita a questo indirizzo.