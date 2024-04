Tekken 8, crea un bot che con un tasto distrugge tutti i giocatori

Nei giochi picchiaduro, premere a caso i pulsanti del joystick - o, in termine tecnico, fare button mashing - viene spesso sconsigliato a chi aspira a scalare le classifiche. Tuttavia, coloro che hanno sperimentato la sconfitta per mano di avversari particolarmente fastidiosi sanno che, in certi casi, la tattica può rivelarsi efficace. Questo è il caso per un giocatore di Tekken 8, il cui sta dimostrando la validità di questa strategia per merito di un bot.

Questo bot, basato su Eddy Gordo, il lottatore di Capoeira famoso per le sue mosse vorticose, è stato configurato per premere incessantemente lo stesso tasto. Sorprendentemente, il bot si sta comportando meglio del previsto, affrontando avversari reali in diretta su Twitch e riuscendo a batterli facilmente.

Il bot soprannominato "3ddy" si distingue per l'unicità dell'azione impostata: premere il tasto corrispondente alla gamba sinistra del personaggio. Tale semplice azione ha permesso al bot di arrivare ai gradi di colore arancione nella modalità classificata di Tekken 8, raggiungendo il livello di "Vanquisher". Se vi interessa, l’esperimento può essere seguito in diretta sul canale Twitch di Jimmashima, l'ideatore di 3ddy.

Secondo quanto affermato dall'inventore del bot su Reddit, programmare 3ddy ha richiesto solamente "21 linee di codice Python". C'è da dire, però, che la scelta di Eddy come soggetto dell'esperimento non è casuale: l'insistenza su questo specifico comando genera una combinazione di mosse che, pur essendo ripetitiva, risulta efficace combinando attacchi alti e lanci con un calcio basso inaspettato, spesso capace di sorprendere anche gli avversari più esperti.

Eddy rappresenta il primo dei quattro personaggi aggiuntivi previsti per la prima stagione di Tekken 8. Recentemente, infatti, è stata annunciata anche l'entrata di un nuovo combattente DLC, disponibile questa estate: Lidia. Sebbene non siano stati annunciati ufficialmente altri personaggi DLC, le ricerche di un dataminer suggeriscono i possibili nomi di Marduk e Fahkumram come futuri combattenti, estendendo ulteriormente il roster del gioco.