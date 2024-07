Heihachi è davvero immortale: torna in Tekken 8 come DLC

Grandi novità per i fan di Tekken 8: il leggendario Heihachi Mishima tornerà nel roster del gioco come terzo personaggio DLC nell'autunno 2024. L'annuncio, fatto durante l'EVO 2024, ha entusiasmato i giocatori che attendevano con ansia il ritorno del Re dell'Iron Fist Tournament.

Nonostante la sua apparente - seconda - morte alla fine di Tekken 7, gli sviluppatori hanno deciso di riportare in vita ancora una volta questo personaggio iconico. Katsuhiro Harada e Kohei Ikeda, figure chiave del team di sviluppo, hanno spiegato le ragioni di questa scelta in un'intervista esclusiva a IGN.

Il ritorno di Heihachi: una decisione ponderata

Harada ha dichiarato:

"Dopo la conclusione della storia di Tekken 7, abbiamo notato che i giocatori sentivano la mancanza di Heihachi. Anche noi lo abbiamo fatto. Così abbiamo deciso di riportarlo in gioco."

Ikeda ha aggiunto che il terreno per il ritorno di Heihachi era già stato preparato: "Il personaggio di Reina ha un legame con Heihachi. Inoltre, se si guarda attentamente il logo del 30° anniversario, si può vedere la silhouette del volto di Heihachi."

Heihachi avrà uno stile di gioco potente, fedele alla serie.

Gli sviluppatori hanno anticipato che Heihachi manterrà il suo stile di gioco potente, caratteristico della serie. Inoltre, hanno suggerito che il suo set di mosse potrebbe essere influenzato da elementi della storia legati ai monaci, come mostrato nel trailer.

Nuovi contenuti in arrivo

Oltre all'arrivo di Heihachi, Tekken 8 riceverà il suo primo DLC dedicato alla storia. Questo nuovo capitolo, intitolato "The Dark Awakens", continuerà lo scontro tra le famiglie Kazama e Mishima e sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori.

Heihachi si unisce a Eddy Gordo e Lidia Sobieska come terzo personaggio DLC per Tekken 8, arricchendo ulteriormente il già vasto roster del gioco. L'aggiunta di nuovi contenuti narrativi e personaggi dimostra l'impegno degli sviluppatori nel mantenere vivo l'interesse per il titolo e nel soddisfare le richieste dei fan.