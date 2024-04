Prezzo BOMBA sulla Launch Edition di Tekken 8 per PS5! (-31%)

Se siete amanti dei videogiochi e delle sfide adrenaliniche, non potete perdervi l'occasione unica su Amazon riguardante la Launch Limited Edition di Tekken 8 per PS5. Originariamente venduta a 79,99€, ora è disponibile a soli 54,99€, garantendovi uno sconto del 31%. Non lasciatevi sfuggire questa imperdibile offerta!

Tekken 8 Launch Limited Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

La Launch Limited Edition di Tekken 8 è pensata per tutti gli appassionati dei picchiaduro, soprattutto per coloro che hanno seguito con fervore la saga di Tekken sin dalle sue origini. Consigliata agli affezionati della serie, questa edizione offre una narrazione avvincente che prosegue la saga delle famiglie Mishima e Kazama, con sfide epiche destinate a scuotere il mondo dei videogiochi. Con una grafica all'avanguardia e una selezione di 32 combattenti tra cui scegliere, garantisce un'esperienza di gioco senza precedenti, arricchita da nuove tattiche aggressive per un gameplay ancora più coinvolgente.

La possibilità di creare il proprio avatar nella modalità Arcade Quest e di personalizzare i personaggi, l'HUD e la colonna sonora, rendono questa edizione un vero e proprio gioiello per chi ama personalizzare la propria esperienza di gioco.

Attualmente, potete acquistare la Launch Limited Edition di Tekken 8 per PS5 a soli 54,99€ anziché 79,99€, garantendovi un risparmio significativo su uno dei capitoli più apprezzati della serie. Questa versione limitata è un must per tutti gli appassionati e per chi desidera vivere appieno le nuove dinamiche di gioco e l'epica narrazione di Tekken 8.

