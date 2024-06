Tekken 8 per Xbox: 25% su uno dei migliori giochi di lotta

Mentre è già possibile prenotare alcuni dei migliori giochi presentati alla Summer Game Fest 2024, Amazon oggi ha reso disponibile Tekken 8 per gli appassionati dei giochi di combattimento con uno sconto del 25%. Proposto nella versione per Xbox Series X, questo significa che chi non l'ha ancora acquistato può approfittare dell'offerta a 59,90€ anziché 79,99€.

Tekken 8, chi dovrebbe acquistarlo?

Tekken 8 rappresenta un gioco eccellente per coloro che amano titoli in cui si mette in evidenza il combattimento. Lo consigliato a chi ha seguito la saga di Tekken sin dai suoi esordi, desideroso di scoprire i nuovi capitoli della storia che coinvolge le famiglie Mishima e Kazama.

Con un roster di 32 combattenti e una grafica migliorata per sfruttare appieno le console di ultima generazione, il gioco si rivela ideale sia per i veterani della serie che vogliono testare le nuove meccaniche di gameplay sia per i nuovi giocatori che cercano un punto di ingresso nei picchiaduro.

Inoltre, la componente di personalizzazione offerta dalla modalità Arcade Quest aggiunge un ulteriore livello di profondità, permettendo a ogni giocatore di creare un'esperienza di gioco su misura. Disponibile al prezzo di 59,90€, Tekken 8 va incontro sia alle esigenze di chi cerca un gameplay tatticamente ricco sia a chi desidera immergersi in un'avventura graficamente avanzata e narrativamente coinvolgente.

