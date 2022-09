Lo State of Play del 13 settembre si è aperto subito con un annuncio bomba: Tekken 8 è in arrivo su PlayStation 5. L’esistenza di un nuovo capitolo del picchiaduro non è una novità, con un teaser che è già stato mostrato poco più di un mese fa. Tuttavia, la presenza del gioco durante l’evento, con tanto di trailer che mostra due personaggi storici della serie affrontarsi in un duello nel pieno spirito della serie, ha sicuramente colto di sorpresa. Non sappiamo ancora nulla sulla data d’uscita, ma già questo breve video è bastato a emozionarci.

Il trailer di Tekken 8 mostra Kazuya e Jin fronteggiarsi in un duello all’ultimo sangue. I due, protagonisti di una delle rivalità storiche della serie, mettono in mostra tutti i classici colpi che ne hanno caratterizzato le edizioni precedenti del picchiaduro. Dallo scontro esce vincitore Jin che mostra anche il suo lato oscuro, quello che lo porterà poi a trasformarsi in Devil Jin.

Il video mostrato durante lo State of Play ha sicuramente colpito i fan ed è arrivato in modo totalmente inaspettato. Dopo anni dall’uscita di Tekken 7, infatti, potremo presto mettere le mani sul nuovo Tekken 8. Se, da una parte, sappiamo che il gioco è in arrivo su PlayStation 5, non è ancora chiaro se saremo in grado di vederlo anche su PlayStation 4. Dovremo sicuramente aspettare parecchio prima di avere qualche dettaglio in più sul picchiaduro di Bandai Namco.

Purtroppo, il trailer di Tekken 8 si chiude con un semplice Stay Tuned (rimanete sintonizzati), per cui non sappiamo quale sarà il periodo di uscita del picchiaduro. Tuttavia, dal momento che gli sviluppatori non hanno indicato nemmeno l’anno, è più che plausibile che il titolo non arriverà sul mercato prima del 2023. Per tutte le altre notizie provenienti dallo State of Play di settembre, vi rimandiamo al nostro riepilogo con tutti gli annunci della serata.