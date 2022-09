Quella che abbiamo vissuto è stata un’estate videoludica piena di grandi e attesi annunci. Tra i molteplici eventi a cui abbiamo assistito c’è stata una grande assente: Sony. Ora, a distanza di diversi mesi, abbiamo potuto mettere gli occhi su un nuovissimo State of Play ricco di tante novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi sulle piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4 e PlayStation VR 2.

State of Play | tutti gli annunci PS5, PS4 e PSVR 2

Tekken 8

Lo State of Play inizia con il primo trailer di Tekken 8, la nuova iterazione della leggendaria saga di picchiaduro targata Bandai Namco. Jan Kazama e Kazuya se le danno di santa ragione in un’arena piovosa svelandoci il nuovo stile realistico dei personaggi.

Star Wars: Tales From the Galaxy Edge — Enhanced Edition

C’è subito spazio anche per uno dei primi giochi ad arrivare su PlayStation VR 2. Parliamo di Star Wars: Tales From the Galaxy Edge — Enhanced Edition, un mix di avventure ambientate nella galassia lontana lontana.

Demeo

Continua la rassegna di giochi per PSVR 2 con Demeo, un particolarissimo gioco di ruolo da tavolo che prende vita davanti agli occhi del giocatore.

Like a Dragon: Ishin!

Come accaduto con Yakuza Kiwami, SEGA e Ryo Ga Gotoku Studio hanno annunciato il remake di Yakuza Ishin, il capitolo ambientato nel Giappone feudale della celebre saga di Ryu Ga Gotoku.

Hogwarts Legacy

Torna a mostrarsi anche Hogwarts Legacy con un contenuto esclusivo che sarà giocabile solamente dai possessori di console PlayStation. La missione sarà a tema creepy e mostrerà un lato nuovo e spaventoso di Hogsmeade.

Pacific Drive

Pacific Drive si presenta con un trailer ben ritmato e che svela man mano un mondo lasciato a sé stesso, dove il giocatore dovrà sopravvivere alla guida di un’auto d’epoca modificata per resistere alle intemperie e alle situazioni più brusche.

Synduality

In questo State of Play c’è spazio anche per chi ama i giochi con protagonista grossi robottoni. Synduality si è mostrato con un trailer ricco di fasi di gameplay e con uno stile che strizza l’occhio agli amanti degli anime.

Stellar Blade

L’evento digitale ha riportato ai nostri occhi anche Stellar Blade, una nuova produzione coreana che mischia la fantascienza a uno stile visivo dal DNA molto orientale. Si tratta di un action con parecchio stile pieno di mostri da sventrare.

Rise of the Ronin

Anche KOEI TECMO sale sul palco digitale dello State of Play mostrandoci un primo trailer d’annuncio di Rise of the Ronin, un nuovo progetto che ci porta a vivere una storia di onore e samurai nell’antico Giappone feudale.

God of War Ragnarok

God of War Ragnarok è sicuramente il grande atteso di questo autunno, e non si poteva chiudere questo appuntamento se non con un nuovo sguardo più approfondito sulla prossima grande esclusiva PlayStation. Tra nuovi scorci di trama e spezzoni di gameplay inediti, questo filmato sarà sicuramente capace di aumentare l’adrenalina verso questo grande titolo.

Il recente State of Play si è concluso con l’annuncio di God of War Ragnarok. Qual è stato il gioco che ha saputo entusiasmarvi più di tutti questa sera?