Si sono concluse ieri sera, con lo Ubisoft Fordward, le conferenze della "Summer of Games", detto anche Summer Game Fest. Molti dei titoli presentati usciranno nell'anno in corso e, dunque, è già possibile trovarli in preorder sui principali store online; motivo per cui abbiamo stilato per voi una lista con tutti i giochi già disponibili, che terremo aggiornata appena ne verranno aggiunti di nuovi.

Dove prenotare i migliori giochi del Summer Game Fest 2024

I giochi che ancora non hanno un preorder

Life Is Strange: Double Exposure

Doom: The Dark Ages

Dragon Age: The Veilguard

Perfect Dark

Fable

Harry Potter: Quidditch Champions

Sonic x Shadow Generations

Risparmiare sui preorder tramite i crediti per gli store

Oltre a preordinare i giochi in versione fisica, una soluzione per chi vuole risparmiare (o semplicemente possiede solamente la versione digital di PS5 o Xbox) è rappresentata dall'acquistare credito per i propri rispettivi store digitali (PlayStation Store o Microsoft Store). In particolare, è possibile trovare le card a prezzi ridotti su questi store:

Card PlayStation Store | Instant Gaming

Card Microsoft Store | Instant Gaming

Card PlayStation Store | Eneba

Card Microsoft Store | Eneba

Risparmiare tramite il Game Pass

Infine, tutte le esclusive Xbox presentate durante l'Xbox Showcase (tra cui Call of Duty: Black Ops 6) arriveranno al day one sul Game Pass. Se non sapete di cosa si tratta, vi invitiamo a leggere la nostra dettagliata guida a riguardo. Di seguito, invece, trovate alcune card per abbonarsi al Game Pass Ultimate: