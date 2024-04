The400 Mini | Recensione

Chiunque sia appassionato di tecnologie e home computer, si ricorderà certamente dell'Atari 400, computer facente parte della serie Atari 8-bit, dispositivi prodotti e commercializzati tra il 1979 e il 1992, che riuscirono a superare con successo anche il leggendario Apple-II, almeno dal punto di vista delle vendite.

A quell'epoca i videogiochi erano ai loro inizi, ma già erano diventati uno dei motivi principale di acquisto di questi home computer, motivo che spinsero le aziende stesse a investire sul mercato gaming.

In Italia, questi computer, non si diffusero poi moltissimo, motivo che li rende quasi sconosciuti dal punto di vista pratico. Tuttavia, Retro Games Ltd, ci ha voluto provare comunque, realizzando una versione Mini del dispositivo e promuovendola con il nome di The400 Mini. In questo articolo vi racconteremo se i 129.99 euro richiesti per portarla a casa, sono giustificati.

Come è fatta

Una delle caratteristiche più affascinanti del THE400 Mini è il suo design perfettamente accurato. Ogni dettaglio, dalla tastiera al pannello frontale, richiama l'estetica iconica dell'Atari 400 originale. È come tenere tra le mani un pezzo di storia videoludica, ma con un tocco moderno che lo rende più accessibile. In generale la costruzione è di buona fattura, con plastiche che danno una buona sensazione di solidità.

La tastiera, ovviamente, non è utilizzabile, così come lo scompartimento per le cartucce è solo estetico. Nella parte frontale sono presenti quattro porte USB 3.0 per collegare Joystick, mentre posteriormente è possibile trovare un'altra porta USB per il collegamento di una chiavetta USB pensata per espandere la libreria, una porta HDMI e un ingresso USB-C per l'alimentazione (in questo caso, però, manca l'alimentatore).

In termini di specifiche, il THE400 Mini non delude. Con un processore ARM Cortex-A7, 256MB di RAM e 128MB di memoria flash, è in grado di gestire fluidamente la vasta selezione di giochi inclusi a una risoluzione di 720p a 50/60Hz.

Conclude il tutto il Joystick THECXSTICK,, fedelissimo all'originale CX-40, che tuttavia ha mostrato più di qualche incertezza lato gameplay. Ma questo lo vedremo più avanti nell'articolo.

La nostra Esperienza

Chiaramente il vero punto di forza del THE400 Mini è la sua libreria di giochi. Con 25 titoli inclusi, tra cui classici come "Centipede", "Asteroids" e "Missile Command", c'è qualcosa per tutti i gusti.

Airball Asteroids Basketball Battlezone Berzerk Boulder Dash Bristles Capture the Flag Centipede Crystal Castles Elektraglide Encounter! Flip and Flop Henry’s House Hover Bovver Lee (aka, Bruce Lee) M.U.L.E. Millipede Miner 2049er Missile Command O’Riley’s Mine Star Raiders II The Seven Cities of Gold Wavy Navy Yoomp!

Molti sono capolavori immortali, altri titoli che meno conosciuti ma che hanno comunque avuto successo. Insomma, c'è un po' di tutto che può dare il giusto lustro alla storia "videoludica" di quei tempi, con tanto di copertine originali applicate e formato 4:3.

Infine, non possiamo dimenticare le funzionalità extra che arricchiscono l'esperienza di gioco. Dal sistema di salvataggio integrato al supporto per l'esecuzione di ROM personalizzate tramite chiavetta USB, il THE400 Mini offre tutto ciò di cui hai bisogno per un'immersione completa.

Dal punto di vista puramente pratico la piattaforma funziona e lo fa anche molto bene: l'avvio dei giochi è immediato, il software è stabile e tutte le integrazioni moderne (come il salvataggio), rende il tutto molto più fruibile.

C'è però un ma, il Joystick. Quello compreso nella confezione è problematico, ma la parte ironica è che è stato voluto esattamente dagli sviluppatori della console, poiché volevano ottenere un'esperienza "autentica".

La periferica, infatti, non riesce minimamente a essere precisa, creandoci non pochi problemi con giochi quali Missile Command o O'Riley's Mine. Oltre a questo, non è nemmeno molto chiara per chi non ha mai avuto modo di approcciare un tale Joystick.

Per fortuna, la console supporta anche altri tipi di pad o Joystick, di conseguenza basta utilizzarne un altro (come quello del The500 Mini) per godersi un'esperienza notevolmente migliore.